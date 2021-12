—El aprendizaje tiene que ser duro, porque tú no aprenderás cosas nuevas si no te equivocas. Siempre que nosotros sobreprotegemos a un niño y no le permitimos cometer errores, no afronta un reto, no le enseñamos resilencia. Cuando mis hija era pequeña, fuimos mi mujer y yo a hablar con la profesora y nos enseñó su cuaderno de Matemáticas, con todas las cuestiones bien resueltas, todo perfecto. Y yo, mientras mi mujer me daba patadas por debajo de la mesa porque ya me conoce, le pregunté a la profesora qué es lo que le estaba enseñando a mi hija porque ahí se veía que no aprendía nada si siempre hacía todo bien, no tenía errores.

«A los profesores se nos da fatal celebrar los logros» Sara Carreira El CAFI, el centro de formación de los profesores gallegos, ha cumplido diez años y lo ha celebrado, pandemia mediante, a lo grande. La Cidade da Cultura acogió su acto principal, que tuvo como invitado de gala a un gurú de la educación que, además, fue docente y director de colegio durante 20 años, y es orgulloso marido y padre de sendas profesoras: Richard Gerver. Es difícil no conocer a este comunicador británico que fue elegido como mejor director en el 2005, después de hacerse cargo de una escuela «tan mala que la iban a cerrar» y convertirla en un centro de referencia en el país. A partir de ese momento, Gerver se convirtió en un preciado conferenciante, capaz de emocionar, provocar para que el auditorio piense de otra manera y sobre todo hacer sonreír. Afable y hablador, sabe qué teclas tocar para asombrar y gustar a su audiencia. Esta mañana lo hizo en Santiago con frases tan impactantes como estas: «Tenemos que recordar que los niños que nacen hoy vivirán en el siglo XXII», «las materias STEM no son la solución, solo una parte» o «el cambio no nos preocupa si lo lideramos nosotros, si es por nuestra elección, pero si es algo ajeno ya es distinto, porque pensamos que nos ''están haciendo'' algo». Seguir leyendo