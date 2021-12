Gerver asume que la educación tradicional está diseñada para un mundo que no existe: uno aprendía sabiendo que era el pacto con la sociedad para tener una vida plácida y segura, un trabajo fijo y una pensión. «Pero eso ya no es así», recalcó, y por ello «tenemos que educar a nuestros alumnos para el mundo que les toca vivir».

El que fue director de escuela cree que una clase ideal es aquella en la que el alumno no tiene miedo a preguntar cualquier cosa o reflexionar en voz alta, porque dispone de la suficiente confianza para saber que no será tachado de estúpido. Una clase donde «la lógica no sea la moneda de la inteligencia y que solo eso se recompense». Nos obsesionamos, dice Gerver, la respuesta que otra persona crea que es la correcta. Y entre las muchas anécdotas e historias que fue refiriendo, destacó su charla con el premio nobel de Física Barry Barish, al que le preguntó qué buscaba entre colaboradores. La respuesta fue «Nadie ha llegado a estar en mi equipo si no hacían preguntas estúpidas».