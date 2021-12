Isto permite aos alumnos estar ao día do que se fai na empresa, multiplicado no caso da FP dual. Rodríguez explicaba que «hoxe temos en torno a 160 ciclos de FP dual, moi lonxe do inicio no ano 2011 coa empresa Coremain, que por certo xa non existe». Cunha estrutura empresarial complicada, «hai ciclos con catro, cinco ou seis empresas pequenas que colaboran, fan unha especie de comunidade de bens e teñen un ciclo de FP dual». Deste xeito, hoxe participan na FP dual galega unhas 570 empresas «cun nivel de emprego do 92-93%».

As industrias, completa Suárez, non só pagan as becas aos alumnos da dual, senón que lles forman nas últimas tecnoloxías, cun nivel de actualización que a Administración non pode alcanzar: «Hay softwares de diseño del que cada licencia (cada usuario) cuesta más de 6.000 euros». Hai outro factor fundamental na participación da empresa: «Son las soft skills, las habilidades sociales de una organización: trabajo en equipo, cómo enfrentarse a los problemas, qué soluciones aporto, qué visión global tengo de que mi trabajo afecta a otras áreas...». Aprenden aos alumnos que «hay una responsabilidad más allá de una nota».