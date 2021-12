Alumnos del ciclo superior de Hixiene Bucodental en el CIFP Ánxel Casal (A Coruña) CESAR QUIAN

La ley de FP (Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional) pasó ayer uno de sus últimos trámites antes de ser llevada al Pleno del Congreso para su aprobación inicial. Esta teóricamente será refrendada por PP y PSOE, y los socios del Gobierno en lo que supone un caso singular en la legislación educativa española.

Esta norma unifica las competencias que hasta ahora se repartían entre Educación (formación inicial) y Trabajo (formación continua) y este punto, que puede parecer menor y burocrático, es el eje central de la norma. Porque generalizará el regreso de los trabajadores a los institutos para formarse, y es que un país de Europa no puede permitirse tener empleados que no se reciclen, que no tengan certificadas sus competencias y que no se actualicen. Todo eso es educación.

Uno de los puntos más interesantes de la estrategia es que facilitará las certificaciones, que ya no se acotan en plazos temporales determinados, se pueden solicitar en cualquier momento. Por ejemplo, un trabajador que lleva diez años en un puesto de trabajo demuestra sus conocimientos ante un tribunal académico y recibe una cualificación. Esta puede ser de tipo A (parcial), B (un módulo o asignatura de un ciclo de FP) o C (varios módulos o incluso un ciclo). Esto vale también para un trabajador que haya acudido a un curso en su empresa, por ejemplo, para aprender a manejar una máquina determinado (un proceso en concreto) y que pueda conseguir el aprobado de una asignatura o parte de ella. ¿Qué ventaja tiene esto? Por una parte, que tendrá documentada su habilidad, pero lo que es más importante, ha entrado en el instituto y es más fácil que se anime a matricularse en otro módulo (a distancia o con otros adultos....) y poco a poco concluir su titulación. Eso le permitirá cambiar de empleo, mejorar en el suyo o incluso montar su propio negocio.