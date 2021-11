Las familias y centros pueden revertir la tendencia impulsando la presencia de las niñas en actividades tecnológicas. En la imagen, dos niñas juegan y aprenden en una academia de robótica de Ourense Santi M. Amil

Es empezar la primaria y dejar de querer ser informática o ingeniera. A los seis años los estudiantes (en general) desarrollan la idea de que la niñas están menos interesadas en los campos STEM (siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés), y este estereotipo puede arrastrarse toda la adolescencia y provocar una brecha de género en las carreras científicas, las que tendrán mejores salarios el día de mañana. Esto hará que las mujeres como colectivo estén en sectores menos influyentes y acomodados que sus compañeros varones.

Que la segregación comenzaba tan jóvenes ya se sabía, pero ahora lo ha corroborado un último estudio, realizado por las universidades de Houston y Washington, y que se publicó este lunes Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), una de las revistas científicas más importantes del mundo.

La originalidad del trabajo radica en que se analizan las opiniones basadas en el género que tienen los niños y los adolescentes, frente a los habituales estudios sobre capacidad —quién es «bueno» en informática e ingeniería—, pero sin analizar qué pasa cuando esos estereotipos se basan en los intereses de los alumnos. Y aquí llega la conclusión: todos los estereotipos pueden influir en la motivación de un joven a largo plazo y disuadirlo de intentar una actividad o un tipo de estudios.