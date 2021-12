Imagen de archivo de una biblioteca. El disfrute de la lectura en familia tiene una relación directa con el rendimiento de los alumnos de secundaria en los países ricos Agostiño Iglesias

¿Qué factores predicen mejor el éxito escolar de un alumno? Según PISA, el estatus socioeconómico lo define en gran parte. Bajo el paraguas del "estatus" el Informe PISA incluye muchas cuestiones: renta per cápita familiar, educación y trabajo de los progenitores o hasta número de libros que hay en casa. Pero un estudio publicado en la revista Frontiers in Education indica que dependiendo de la cultura del país, estos factores vinculados al estatus no pesan lo mismo.

Para ajustar al máximo el resultado, los investigadores, suecos, analizaron los resultados de casi 600.000 estudiantes de 77 países del PISA del 2018, que mide el rendimiento de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura.

Según las conclusiones que el autor principal del estudio, Kimmo Eriksson —profesor de Psicología Social en la Escuela Universitaria de Mälardalen— hizo a los medios de comunicación, «en muchos países, el rendimiento está fuertemente relacionado con el número de libros en casa, mientras que no está relacionado, o incluso está relacionado negativamente, con la riqueza». El estatus ocupacional más alto de los padres fue otro factor clave que predijo mejor el éxito de los alumnos —o la falta de él— en comparación con el índice de estatus socioeconómico unidimensional empleado por PISA, que ponderaba todos los factores del estatus socioeconómico por igual. Además, los resultados fueron casi idénticos en los distintos ámbitos académicos, lo que implica que pueden no ser importantes en este tipo de análisis. Por ejemplo, el efecto de los libros en casa fue igualmente significativo en ciencias y matemáticas que en lectura.