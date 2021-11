La forma de enseñar que propone la Lomloe es más activa. En la imagen, una actividad para crear mapas divertidos en el IES Laxeiro, en Lalín Rocío Ramos

El decreto de evaluación que desarrolla la Lomloe —que minimiza las repeticiones y hace desaparecer los exámenes extraordinarios (los de septiembre)— llega rodeado de polémica, pero no hace sino alinear a España con los países punteros en educación en Europa: en Dinamarca, Estonia, Irlanda, Reino Unido y Finlandia el porcentaje de alumnos de 15 años que no están en su curso natural no llega al 3 %; en Islandia y Noruega no hay repetición; en Suecia está por debajo del 4 % y en Países Bajos del 5 %. En cambio, España supera el 30 %, encabezando un listado junto a Francia (22), Luxemburgo y Portugal, sobre el 20 %.

Sí hay más diferencias en la forma de evaluar a los alumnos, y en los criterios de promoción de los diferentes cursos, según un informe de Eurydice (el servicio de estadísticas de educación en la UE):

sin repeticiones

Islandia y Noruega. En estos Estados la legislación establece que los alumnos progresan automáticamente al curso siguiente, sea cual sea su rendimiento.