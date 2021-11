«El decreto de esta ministra incluía una disposición transitoria para mantener los exámenes extraordinarios este año»

El esfuerzo de la ministra Pilar Alegría de rebajar las tensiones en educación vivió un tropezón importante hace unos días, cuando tuvo que retirar la moratoria que permitía mantener este curso los exámenes extraordinarios (los de septiembre, ahora casi siempre en junio) en la ESO.

—En el decreto de evaluación aparecía que las pruebas extraordinarias ya no se mantendrían, pero en ese marco de diálogo con las comunidades autónomas, incluido con el consejero de Galicia, me plantearon que la eliminación de las pruebas extraordinarias habría supuesto alguna dificultad para la propia Administración, y por eso el Real Decreto que esta ministra envió al Consejo de Estado incluía esa disposición transitoria para que las comunidades autónomas que quisieran pudieran mantener un año esa prueba extraordinaria. En ese Real Decreto estaba plasmada nuestra voluntad, pero es verdad que el Consejo de Estado nos envió un informe con una «consideración esencial» para que no hubiese diferencias entre comunidades, y yo, como Administración y Gobierno central, acepté la propuesta del Consejo de Estado.

—El ministerio propuso una solución a través de unas instrucciones, pero era mucha la inseguridad jurídica para las consejerías...

—No lo propusimos, lo estudiamos en una de las reuniones multilaterales, pero no era viable. No hay nada que hacer sobre eso.

«En dos cursos en Galicia, el Gobierno de España financió 8.600 nuevas plazas de FP»

Pilar Alegría es ministra de Educación y FP, y el hecho de que la formación profesional esté en su propio título indica el valor que se le da a esta etapa.

—La FP gana terreno, pero ¿cree que falta todavía por convencer a la clase media, a las familias, sobre las ventajas de estos estudios?

—Creo que la lluvia fina ya empezó hace unos años. En el año 2018 el presidente Sánchez hizo una apuesta de primer nivel y con este plan de modernización poco a poco estamos consiguiendo cambiar el aprecio social que se tenía a la FP. Es verdad que seguramente venimos de una historia en nuestro país que consideraba la FP como una educación de diferente nivel, de plan b, y creo que afortunadamente esa impresión, esa sensación ha empezado a cambiar. Pero también tiene un porqué, nuestro país tiene la historia que tiene y para las generaciones anteriores su principal objetivo era que sus hijos fueran a la universidad... Hoy por hoy la situación ha cambiado, y por primera vez en la historia tenemos más de un millón de jóvenes matriculados en FP. No había pasado nunca.

—Y en algunos ciclos es imposible encontrar plaza.

—La propia planificación de las etapas es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, hay que ir ajustando los ciclos dependiendo de la demanda de la sociedad... pero desde el Gobierno de España en los dos últimos años hemos financiado para todas las comunidades más de 120.000 nuevas plazas, y el objetivo es financiar 200.000 hasta el año 2023. En Galicia, entre el curso pasado y este el Gobierno de España ha financiado a la Xunta 8.600 nuevas plazas de FP. La apuesta está clara: la FP es una apuesta de país y está dirigida especial y fundamentalmente a nuestros jóvenes, porque les va a garantizar un empleo de calidad y bien remunerado.

Sobre las mascarillas: «Se flexibilizará cuando la situación esté estabilizada»

No se puede hablar de educación este año sin mencionar la pandemia. España ha sido un ejemplo para muchos países por haber mantenido abiertos sus centros desde septiembre del 2020 y con índices de contagio mínimos. Falta saber qué pasará en el futuro, ¿dejarán los niños españoles de usar mascarilla en clase este curso?

—El buen trabajo de la comunidad educativa y la prudencia ha permitido que nuestras aulas estén abiertas presencialmente en todas las etapas. El camino que hemos andado ha sido positivo y hemos sido capaces de tomar decisiones de una manera coordinada y consensuada para estar donde estamos, que es una buena situación, además sumando ese 90?% de pauta de vacunación. A la hora de ir flexibilizando las medidas, se tendrá que ir haciendo, en primer lugar, de una manera coordinada, como hemos hecho hasta ahora, y en segundo, en el momento en que la pandemia esté estabilizada porque tampoco podemos olvidar de ninguna manera que los menores de 12 años todavía no se han vacunado. Hoy por hoy, sigamos siendo prudentes.

—No quiere encontrarse con la situación de Francia, que donde se quitaron la mascarilla en clase la están teniendo que poner de nuevo...

—Exacto, para relajar las medidas tenemos que esperar a que la situación esté estabilizada.

—Habla de la educación en la pandemia. ¿Cuántos equipos recibió Galicia para evitar la brecha digital?

—La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, como que la tecnología digital no sustituye el aprendizaje en el aula, nada lo sustituye, pero es una gran herramienta complementaria. Nos ofrece oportunidades de un servicio público de educación expandido, de más calidad y accesible para todos independientemente de su ubicación, y eso en zonas como Galicia o como mi tierra, Aragón, es también un elemento importante. Para aprovechar estas potencialidades hemos puesto en marcha un ambicioso plan, Educa en Digital. Galicia fue una de las primeras comunidades en sumarse a ese convenio que había que realizar y en recibir los soportes informáticos. Han sido más de 14.500 equipos en 969 centros educativos de la comunidad. El Gobierno, a través también de fondos Feder, ha financiado 6,8 millones de euros y la propia comunidad ha destinado más de 1,7 millones.

—Cambiando de asunto, y ya mirando al futuro, los nuevos currículos y la forma de enseñanza que supone la Lomloe tiene que implicar un cambio sustancial en la selectividad.

—Según el calendario de aplicación, la EBAU se empezará a aplicar dentro de dos cursos académicos, y en estos momentos tenemos un documento de trabajo que estamos viendo y debatiendo con el Ministerio de Universidades y la CRUE Universidades Españolas.

—Se ha dicho que habrá una parte común para todo el país en esa prueba.

?No puedo avanzar mucho más, lo estamos valorando, en unos meses lo podremos detallar. Pero sí queremos que esa EBAU atienda a conocimientos y criterios comunes de todo el Estado, pero recogiendo y respetando las competencias de las comunidades autónomas.

—Y otra línea de trabajo es cambiar la carrera docente.

—Estamos trabajando ya en el Estatuto Docente, porque además la Lomloe marca que a primeros de año se haga una primera propuesta para empezar a debatirlo con los sindicatos. Pero le voy a decir una cosa, nos creemos el papel que tienen los docentes en nuestro sistema educativo y en nuestro país. Soy ministra de Educación y estoy inmensamente orgullosa del profesorado. Creo que tenemos que devolverles el prestigio que merecen, tanto ellos y ellas como la escuela. Su labor es fundamental para nuestro país y así lo hemos visto recientemente con la pandemia. Tenemos que valorar y respetar su labor, pero también necesitan que los dotemos de recursos y que mejoremos también su formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional de los docentes.