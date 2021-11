Anpas Galegas señala a la consellería en el caos de los exámenes extraordinarios en ESO

Ventajas e inconvenientes de adelantar a junio los exámenes de septiembre en secundaria Sara Carreira

Ahora, Anpas Galegas ha dado su opinión a este nuevo giro de la situación: «O Ministerio non decidiu, que foi cousa da consellaría exclusivamente, e coa opinión encontrada das representantes das familias galegas, foi facer un cambio de calendario escolar este curso, e modificar as condicións existentes xusto no momento no que se está a desenvolver unha nova lei educativa. Dixémosllelo moi clariño tanto ao conselleiro de educación como ao secretario xeral, nin era o momento nin era a maneira de facer un cambio dese calado. Non so tiñamos unha norma pendente de implantarse, é que non houbera o debate necesario para saber que calendario necesitamos en Galicia, máis é, estabamos en plena pandemia e había cousas moito máis importantes que resolver que suprimir setembro naquel momento».

La situación, dice Anpas Galegas, es complicada: «Temos un curso que remata un mes antes, porque ía haber exames extraordinarios en xuño; e que ten as avaliacións e a organización de currículos pensada (porque a pensaron os centros á súa maneira, que a consellaría tampouco axudou nada) para ese mes menos, pero imos ter un mes máis se a información remata sendo certa». Asumen que «o goberno de Madrid ten a súa e ninguén lla quita, pero do que pasa aquí en Galicia, do caos no que xa vivimos e que se incrementa con esta decisión extemporánea, diso é responsábel a consellaría, ninguén máis».