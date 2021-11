El ministerio da marcha atrás y eliminará este curso los exámenes extraordinarios

Examen de recuperación en el IES Monte Neme de Carballo en septiembre del año pasado Ana Garcia

El Consejo Escolar del Estado ha hecho que el Ministerio de Educación y FP corrija su anuncio de que daría a las comunidades un período de adaptación para eliminar los exámenes extraordinarios de ESO, los que tradicionalmente se celebraban en septiembre. Es decir, este mismo curso ya no habrá exámenes de recuperación en ninguna comunidad española. Y es que el Consejo Escolar dice que no puede haber dos velocidades en este asunto, y que unas comunidades tengan estas pruebas extraordinarias y otras no, según recoge la agencia Efe citando fuentes ministeriales. En consecuencia, no se aplicará la moratoria de un año a la que se había avenido la ministra de Educación tras recibir peticiones de distintas comunidades autónomas de mantener durante este curso académico dichas recuperaciones. Según indica Efe, «la recomendación especial» del Consejo Escolar del Estado es de obligado cumplimiento y exige eliminar la disposición transitoria quinta, donde se preveía aplazar la desaparición de estas pruebas.

Galicia estrenaba este curso un nuevo calendario, con exámenes sobre el 20 de junio; pero lo habitual es que tuviesen lugar en septiembre.

La Consellería de Educación «lamenta a improvisación e o caos» del ministerio con el desarrollo de la nueva ley, que es «unha mala norma aplicada de costas ás comunidades», a juicio de la Xunta. Desde San Caetano se indica que «é inviable aplicar este cambio co curso xa en marcha, ademais de inxusto para o alumnado cambiar as regras de xogo».