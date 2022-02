Pilar Fontaíña, profesora del ciclo de Mecatrónica Industrial en el CIFP Ferrolterra sara carreira

El caso de Pilar Fontaíña es increíble: ingeniera de carrera, tuvo que estudiar FP para poder dar clase en esa etapa. Esta situación tan sorprendente tiene lógica si explica el contexto: «Fue hace unos diez años. Soy de Lugo, había hecho Enxeñaría Agrícola allí y en un momento determinado me apunté a las listas de profesores de FP. Conseguí una plaza de interina en el CIFP Ferrolterra en un módulo del ciclo de Programación da Produción de Fabricación Mecánica, y aunque tenía que dar clase teórica, era sobre maquinaria». Aunque en matemáticas o física no tenía problemas, lo cierto es que no sabía nada de los mecanismos que tenía que explicar: «Eso no se puede aprender en un libro, así que por la mañana iba a clase del ciclo de Programación en el Politécnico de Lugo y por la tarde cogía el coche y me iba a Ferrol a dar clase a mis alumnos del mismo ciclo». Así podía cumplir con el nivel de calidad que exigían sus estudiantes: «La gente no va a la FP a perder el tiempo y quieren aprender», y ella quería estar a la altura.

Al final, hizo los dos cursos, que aprobó con holgura, más para darse el gusto de terminar que por necesidad, con su proyecto final y todo. Y después, enseguida, sacó la oposición; desde entonces sigue en el Ferrolterra.

Todo este trabajo lo hizo Pilar Fontaíña con tres niños a cargo: «No sé muy bien cómo aguantaba —recuerda ahora— porque mis hijos eran pequeños, los dejaba en el colegio y me iba al instituto». Por la tarde, cuando salían del colegio los recogía su padre y también tenían ayuda en casa; aún así, el plan era agotador.