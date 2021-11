O Plan Dixital de Centro, un documento obrigatorio pero sobre todo útil

O Plan Dixital de Centro é, en palabras de Manuel Vila, «unha das partes, unha ferramenta da estratexia Edudixital, co que cada centro vai ter que autoavaliarse: en que situación se atopa como centro, e no nivel que teñen os docentes nas súas competencias dixitais, para que identifique que necesitan dende o punto de vista das infraestruturas, do proxecto educativo, da formación». A grande diferenza con respecto a outros análises son dúas cuestións importantes: primeiro que non o van facer sós, porque «vai haber unha rede de 80 persoas que van facer acompañamento»; e segundo, porque ten un propósito moi concreto, «necesitamos que os centros sexan competentes dixitalmente». Isto último é destacado e xustifica que os centros non se enganen no diagnóstico.

O programa ten tres fases: a diagnose, que está nesta primeira fase, no primeiro trimestre deste curso; a creación do plan mesmo, que supón o deseño da estratexia futura, que se prevé facer no segundo trimestre; e ao final do curso quédalle a aprobación polo consello escolar. Deste xeito, cara ao curso 2022/23, en setembro que vén, xa terán todos os centros sostidos con fondos públicos o citado marco para a súa dixitalización global.