El Gobierno propone un bachillerato mucho más flexible

Aula de segundo de bachillerato en el IES Castro Alobre de Vilagarcía Martina Miser

El borrador del currículo de bachillerato que el Ministerio de Educación y FP hizo llegar a las comunidades autónomas esta semana incide en dos de los aspectos más novedosos de la etapa: ahora se podrá cursar en tres años, y no habrá que repetir las materias ya aprobadas en segundo. Son dos cosas ligeramente distintas.

Por una parte, pueden hacer todas las materias del bachillerato en tres años aquellos estudiantes que cumplan una serie de requisitos: que cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música; que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento; quienes requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo (NEAE); o quienes aleguen otras circunstancias que, a juicio de la correspondiente administración educativa, justifiquen la aplicación de la medida.

Para el resto, no cambia la normativa actual de promoción de primero, es decir, un alumno solo puede pasar a segundo de bachillerato con dos suspensos de primero o menos. Eso sí, una vez en el curso final de la etapa, ese alumno puede repetir segundo sin tener que hacer todas las asignaturas, solo aquellas que ha suspendido. Esta opción tiene pros y contras, sobre todo para quienes quieran ir a selectividad (ABAU). Por ejemplo: un estudiante suspende en segundo Matemáticas II, Física e Inglés; al año siguiente no tiene que volver a repetir todo segundo, y solo ha de matricularse de las tres suspensas. El problema es que al no tener que preparar Lengua, Lingua, Historia de España o Historia de la Filosofía cuando llegue a la selectividad se habrá pasado un curso entero sin ver esas materias que sí le van a entrar en el examen de acceso a la universidad. Tal vez puede ir de oyente a las clases, sin la presión de los exámenes, pero según muchos profesores esa opción exige mucha disciplina por parte del alumno.