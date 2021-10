Federico Mayor Zaragoza: «Confundimos educación con capacitación. Saber inglés no es estar educado»

Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz

Federico Mayor Zaragoza habla este jueves a las 19.00 horas de educación invitado por el Ayuntamiento de A Coruña. Lo hace de forma telemática (a través del YouTube de la Concejalía de Educación y Memoria Histórica) aunque no es lo que él querría. «Estaría encantado de ir», dice el que fue director general de la Unesco en los 90, pero no quiere jugar con la salud: «Mi esposa y yo tuvimos covid, incluso estuvimos en el hospital. Yo me encuentro bien, pero mi médica me dice que no debo viajar». Acostumbrado a no parar un minuto, sus 87 años le aconsejan prudencia, más después del susto del covid, que le hizo pensar en muchas cosas, como él reconoce.

—¿Cómo está la educación?

—Hay que saber a qué nos referimos cuando hablamos de educación, porque una cosa es educar y otra tener capacitaciones. A veces confundimos ambas cosas, sobre todo con esos informes hechos por sociedades y entidades de índole económica [en referencia al Informe PISA, auspiciado por la OCDE] que nos dicen que nuestros niños «tienen que saber más inglés». Los informes habría que pedírselos a los maestros y educadores. Porque la capacitación no es educación en absoluto. Saber Inglés, Matemáticas o Bioquímica [él mismo es doctor en Farmacia y fue catedrático de Bioquímica en Granada] es capacitación, y está muy bien, pero uno puede saber mucho de eso y ser un perfecto maleducado.

—¿Qué es, entonces?

—Es saber dirigir su propia vida. Es ser capaz de analizar, anticipar, crear. Ser capaces de desarrollarse plenamente. Es tener autonomía, saber expresarse, saber escuchar, que es importantísimo, respetar al otro, interesarse de verdad por los demás y ser solidario.