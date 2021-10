Sanidad enfría el plan de Madrid de eliminar la mascarilla en los recreos

En Galicia todos los alumnos tienen que llevar mascarilla en los patios. En la imagen, el recreo en un colegio de Cambados Martina Miser

La difícil coordinación entre las políticas sanitarias diseñadas para los colegios desde los ministerios de Educación y Sanidad y el día a día de las consejerías tiene un nuevo capítulo. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves que los estudiantes no tendrán que llevar mascarilla en el recreo en la comunidad desde el próximo lunes; y pocas horas después, el Ministerio de Sanidad respondía recordando que esa decisión solo se puede tomar si se garantiza la distancia personal de 1,5 metros.

El equipo de la ministra Carolina Darias no dijo nada que no supiese Díaz Ayuso, y que de hecho era una de las frases más repetidas por su consejero de Educación, Enrique Ossorio, en las últimas semanas: para quitar la mascarilla en el patio hay que garantizar las distancias, y eso no es viable en casi ningún colegio. De hecho ha ocurrido al País Vasco, que decidió eliminar la mascarilla en el patio en ESO (los alumnos están vacunos) pero muchos centros se han negado a aplicarlo porque no pueden responsabilizarse de la distancia entre estudiantes. Y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, había anunciado el fin de semana pasado una medida así para todos sus estudiantes, pero tuvo que rectificar después de que su equipo de sanidad señalase que empezaban a subir los casos positivos en ciertas localidades de la comunidad.

Galicia pide un informe jurídico

¿Qué hará Galicia? Las familias piden el acompasamiento de las medidas sanitarias dentro y fuera del colegio —donde los niños mayores de 6 años no llevan mascarilla por la calle y los menores en ningún lugar—, pero la Xunta es cautelosa. Ayer, el vicepresidente primero del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, comentaba después de la reunión del Consello de la Xunta que se realizará «unha consulta aos servizos xurídicos para determinar se retirar a máscara é viable xuridicamente». En caso de que digan que no contradice ninguna normativa, se plantearía en el subcomité clínico y si este lo ve viable, la medida se implantaría en Galicia.