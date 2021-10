María Comín, responsable de Educación en Microsoft España: «La tecnología empodera al alumno»

María Comín, responsable de Educación Pública y Privada K12 de Microsoft España ALBERTO ESPADA

Como cada curso, el sindicato de profesores ANPE organiza unas Xornadas do Ensino centradas en algún asunto vinculado con las aulas, y para desarrollarlo cita a expertos de diferentes ramas de la educación. Este año, a pesar de las dificultades, no va a ser diferente, y aunque serán virtuales, la cita es mañana viernes y el sábado. El asunto a desarrollar es más pertinente que nunca: A aula dixital para a educación do futuro. Y en este contexto acude mañana María Comín, responsable de Educación Pública y Privada K12 en Microsoft España, y experta en atención a la diversidad. Ella, que iba para financiera, ha encontrado en el desarrollo de las aplicaciones de Microsoft un campo para lograr la inclusión real del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo.

—Defiende que la tecnología puede marcar la diferencia en inclusión. ¿Cómo?

—La tecnología empodera al alumno. Tenemos la tecnología para que todo el alumnado mejore sus resultados, y además les prepara para la vida fuera del centro educativo; no hay ningún profesión que no sea digital.

—¿Cuáles son en el caso concreto de Microsoft?

—Microsoft ofrece de forma totalmente gratuita a los centros educativos su paquete Office 365 Education, pero también hacemos formación para los profesores, ponemos a su disposición una guía y hay una comunidad de docentes que se apoyan mutuamente.