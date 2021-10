Las estudiantes de Santiago a las que se les cayó el techo solicitan ayuda para encontrar nuevo piso

PACO RODRÍGUEZ

El calvario de Paula López y Andrea Blanco sigue días después de que casi les cayese el techo de su piso encima. Ahora mismo se encuentran viviendo temporalmente en la residencia universitaria Burgo das Nacións, después de que el vicerrector se pusiera en contacto con ellas. «A USC foi moi amable con nós e estamos moi agradecidas», declara Andrea Blanco. Sin embargo, la solución es temporal. Estas dos jóvenes de Muros se encuentran ahora sin un alojamiento para lo queda de curso, y solicitan ayuda para poder conseguirlo, «porque a estas alturas do curso é moi complicado encontrar algo».

Aunque al principio preferían no desvelar el nombre de la agencia a través de la cual tenían arrendado el piso, una serie de acontecimientos que ellas consideran «pouco profesionais» han desencadenado la revelación de la misma. «Pedíronnos desculpas porque fomos cas nosas nais, senón non o farían», asegura Paula. Añade que el personal de Corbi les trasladó que eran comentarios para «quitar hierro al asunto» pero ellas objetan que no eran las maneras de hacerlo. «Se fora el o que estivera debaixo dubido moito que lle fixera graza que eu lle dixera que solo ía a ser un chichón», sentencia Paula.

XOAN A. SOLER

Después de que unos operarios retirasen los escombros, la agencia les dijo a las jóvenes que el seguro contratado por la propietaria del inmueble, residente en Venezuela, no cubre una obra de tal calibre. Como solución, se les devolverá las dos mensualidades que han pagado este curso académico y la fianza. «A axencia non se presentou nin a ver o estado do piso despois do incidente», comenta Andrea. Y añade: «Eles din que non facía falta, que xa o viron nos vídeos que había colgados en Internet».