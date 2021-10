Alberto Sacido, profesor gañador do premio Xornalismo na Escola: «Facendo unha reportaxe os rapaces aprenden a cooperar, non a competir»

Alberto Sacido, profesor de Lingua Castelá no IES Rosalía de Castro, en Santiago Sandra Alonso

Alberto Sacido (Outes, 1964) ten cando menos unha vida curiosa, que comezou en Tállara (Lousame) pero se desenvolveu en Estados Unidos, logo duns anos estudando en Santiago (no antigo instituto de Conxo, hoxe chamado Eduardo Pondal). Despois do seu paso pola prestixiosa Brown University, recalou na Estrada, despois máis tempo en Val do Dubra, e leva anos no IES Rosalía de Castro, unha das referencias da educación pública galega, onde dá clase de Lingua Castelá. Sacido vén a estas páxinas porque os seus rapaces gañaron a segunda fase (a pandemia obrigou a dividir o galardón) do premio Xornalismo na Escola, no que eles fixeron unha reportaxe. El recorda que non o fixo só, senón que contou coas súas compañeiras Laura Pérez Codesido (Bioloxía e Xeoloxía), Rocío Figueroa Guisande (Xeografía e Historia), Lourdes Costa Ferrer (Matemáticas) e Johanna Otero García (Pedagoxía Terapéutica).

—Estivo anos en Brown, da Ivy League [as oito universidades máis importantes de EE. UU.], pero cando chegou a Galicia tiña cero puntos nas oposicións.

—Nada do que tiña, as clases, a tese a medio rematar, valeu. Cero puntos.

—Pero fíxose profesor.

—Si, ao principio de Inglés, pero non me gustaba nada a forma de ensinar, aínda que entón xunto con Miguel Giráldez, un compañeiro que colaboraba en El Correo Gallego, montamos moitas cousas, como o Galician Weekly Mail, un diario semanal coas novas que facían os rapaces; ou gravabamos o xornal de Peter Jennings e con cartolinas faciamos os subtítulos.