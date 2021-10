Gonzalo Sánchez Busons, profesor ganador de Periodismo en la Escuela: «Lo que me gusta de mis alumnos es que me obligan a estar en guardia»

—Acude cada día al colegio lleno de energía. ¿Cómo lo consigue?

—Los estudiantes, sobre todo los pequeños (de 1.º y 2.º de ESO) son espontáneos, divertidos. Me gusta porque me obligan a estar en guardia, activo. Aprendo con ellos y cada día es diferente al anterior: creo que es un enriquecimiento mutuo, que aprendemos ellos y yo a la vez. Me duelen sus desdichas y me alegran sus victorias.

El IES Rosalía de Castro gana la segunda fase de esta edición piloto

La edición piloto del concurso Periodismo en la Escuela se celebró en dos fases, obligadas por la pandemia de coronavirus. En esta primera edición se había determinado que ganaría el reportaje con más votos, y al alargarse por culpa del confinamiento un curso más la edición, resultaba desproporcionado el tiempo para conseguir votos de los primeros reportajes frente a los últimos. Por eso se decidió que habría dos fases a la hora de obtener el premio, que consistía en la publicación del reportaje en las páginas generales de La Voz de Galicia, con un alcance de cientos de miles de lectores.