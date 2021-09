Nueve de cada diez alumnos gallegos dicen sentirse felices en sus centros

Foto de archivo de alumnos entrando a clase en el colegio San Xoan de Filgueira ANGEL MANSO

La Consellería de Educación ha presentado algunos de los resultados de la tercera macroencuesta de convivencia realizada este año entre el alumnado y el personal (docente y no docente) de los centros educativos gallegos. En total, participaron 218.600 miembros de la comunidad educativa, y según resalta el departamento que encabeza Román Rodríguez, los datos obtenidos confirman el «bo clima» existente en las aulas gallegas, con mejorías en los indicadores sobre tolerancia e inclusión, y en la convivencia en general. Así, el 60 % de los participantes consideraron que la convivencia escolar mejoró con respecto al año 2019, cuando se realizó la última consulta.

Además, el 90 % del alumnado consultado declaró sentirse feliz o muy feliz en su centro. Y ocho de cada diez estudiantes (algo más del 80 %) dijeron tener más de tres amigos en el colegio o instituto al que asisten. Las conductas negativas también habrían disminuido con respecto a hace dos años. Solo el 16 % de los alumnos dijeron percibir alguna en su centro (en la encuesta anterior era el 22 %). Entre los comportamientos negativos citados con más frecuencia están llegar tarde, interrumpir al profesor, poner motes a los compañeros o reírse de ellos. En lo que toca al acoso, ciberacoso o agresiones físicas, menos del 10 % de los chavales dijeron percibir casos así. El recreo, seguido de los alrededores del centro, sería el escenario de la mayoría de los conflictos.

Entre las familias y los trabajadores, el 90 % consideró que no hay problemas de convivencia en sus centros (un 10 % más que en la primera macroencuesta que se realizó en el año 2015). Respecto a las instalaciones, el 91 % del profesorado y el 85 % del personal no docente consideraron que están bien cuidadas, siendo los principales comportamientos negativos el no respetar los materiales de los demás, realizar pintadas o tirar basura al suelo.