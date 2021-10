Desde el siglo XIX hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado el mobiliario escolar?

No se va a cambiar todo de golpe y porrazo. Además, no hay porqué deshacerse de todo el mobiliario antiguo porque ya no valga, pues hay cosas que siguen siendo la mejor solución posible. Simplemente, se trata de mantener un mínimo de unidad estética a la vez que se avanza en cuestión de materiales, diseño y ergonomía, siempre con los alumnos y la calidad de su aprendizaje en mente.