Los profesores españoles están bien pagados, pero mejoran poco durante su carrera profesional

Fracaso escolar, a la cabeza de la OCDE

El fenómeno de un fracaso escolar sobredimensionado no es nuevo en España. En el grupo de los jóvenes adultos de 25 a 34 años, un 28,3 % no habían llegado siquiera a completar la segunda etapa de secundaria (bachillerato o FP de grado medio) prácticamente el doble de la media de la OCDE, con el 14,8 %. Eso estaba por encima de todos sus socios europeos, por no hablar de Estados Unidos (6 %), Canadá (5,3 %) o Corea del Sur (2 %). De los países miembros de la OCDE, únicamente México (46,1 %) y Costa Rica (44,1 %) se situaban por encima.

La tasa de paro en ese grupo de jóvenes adultos en España que ya era en 2019 mucho más elevado que en el conjunto de la OCDE subió cuatro puntos porcentuales más en 2020, hasta el 27,6 %, mientras la media de la organización se incrementó en dos puntos, al 15,1 %.