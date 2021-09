Víctor Arufe: «Si el alumno no es capaz de superar la recuperación, se juntará con más carga y estrés el próximo curso»

—¿Cómo afectaría a los estudiantes de secundaria la eliminación de las pruebas de recuperación? Sobre todo, teniendo en cuenta que el Ministerio quiere implementar esta medida este mismo curso.

—Creo que estamos educando para una sociedad llena de derechos y ningún deber, impidiendo el desarrollo de la autonomía, responsabilidad y toma de decisiones en los jóvenes. Este tipo de educación está provocando que muchos niños reciban constantemente mensajes como «puedes conseguir todo lo que te propongas», sin que la realidad sea así, pues no todas las personas valen para todo, ni se puede conseguir todo lo que nos propongamos. No somos campeones si no luchamos por conseguir una meta a corto o largo plazo. Y podemos esforzarnos por ello, y puede que al final lo consigamos, pero también puede que no.