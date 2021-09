Las gafas, claves para el rendimiento académico

La tomografía de coherencia óptica se utiliza de forma rutinaria para detectar problemas en la retina. a. h.

Los problemas de visión no detectados acarrean dificultades de aprendizaje académico. En Baltimore (Estados Unidos), una investigación del Instituto Oftalmológico Wilmer y la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins demostró la gran vinculación entre ambos aspectos. El programa Vision for Baltimore supuso identificar las carencias que en este sentido tenían unos 60.000 estudiantes de primaria en la ciudad, que necesitaban gafas aunque muchos no lo sabían o no tenían los medios para obtenerlas.

Dirigido por la investigadora Megan Collins -oftalmóloga pediátrica del Instituto Oftalmológico Wilmer y codirectora del Consorcio Johns Hopkins para Soluciones Sanitarias en la Escuela- ha sido el mayor estudio clínico sobre el impacto de las gafas en la educación jamás realizado en el país, y que se ha publicado en la revista JAMA Ophthalmology. Después de tres años de trabajo y seguimiento, los estudiantes con más dificultades académicas fueron los que más mejoraron.

«Demostramos rigurosamente que dar a los niños las gafas que necesitan les ayuda a tener éxito en la escuela -explica Megan Collins según informa Europa Press-. Este proyecto tiene importantes implicaciones para avanzar en la equidad sanitaria y educativa en todo el país».