¿Deben eliminarse los exámenes de recuperación de secundaria este mismo curso?

Si se implementara este cambio, «se relajarán los estudiantes que de por sí no están interesados, mientras que los que sí luchan por una buena nota media se verán perjudicados», explica Suárez Sandomingo. «La ley del esfuerzo debe primar si no queremos que los que no tienen ganas de hacer nada empeoren la experiencia de aquellos que sí sacan partido de las clases, que van a ver como sus esfuerzos se equiparan a los de aquellos que apuestan por la dejadez», opina Díaz.