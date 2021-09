La importancia de una correcta ventilación desde el primer día de clase para prevenir el covid

Aún así, Villapol no descarta su uso del todo. «O ideal é combinar todas as intervencións posibles, é dicir, máscaras con filtros ffp2 ben axustadas, ventilación natural e reforzo cos filtros hepa. No caso que a ventilación natural favorezca niveis de CO2 óptimos, non precisaríamos o reforzo cos filtros hepa, pero realmente son o máis efectivos para eliminar os virus». En este sentido, en el caso de optar por otras modalidades de ventilación, será necesario un estudio técnico que el centro educativo podrá solicitar a través de la Unidade Técnica da Xefatura Territorial de la Consellería de Educación, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias.

Además, se deben tener en cuenta detalles como que «o aire da ventá se difunda verticalmente», ya que la investigadora del covid advierte que «hai que limitar o fluxo de aire horizontal ao nivel da respiración». En cuanto a la instalación de mamparas, Villapol avisa que está demostrado que su uso es contraproducente, pues «non serven para nada dentro de unha aula, é máis, producen o bloqueo das correntes de aire que arrastran o aire hacia o exterior».