La vacunación facilita que las universidades gallegas recuperen al fin la presencialidad el próximo curso

Colaboración entre facultades para garantizar espacio suficiente. El Consello de Goberno de la Universidade de Vigo ha decidido reservar la enseñanza mixta y no presencial solo para situaciones puntuales y de poca duración, a no ser que esta no sea posible por razones de espacio.

Para evitar dicha situación, algunas facultades han habilitado para la enseñanzo espacios normalmente no destinados a dicha actividad en sus instalaciones. En el caso de la Facultad de Ciencias, seguirá habilitada el aula Marie Curie para aquellas sesiones con más afluencia. En Historia, como alternativa en caso de que sea precisa, habrá un recinto habilitado para seguir clases en remoto, pero apuestan por volver al cauce habitual. Y, en la Escola Universitaria de Enfermería, ubicada junto al CHUO, han llegado a un acuerdo con la Universidade de Vigo para disponer de un aula en el edificio Politécnico de As Lagoas y, así, disponer de una opción más para las clases en horario de tarde.