Imagen de archivo del primer día de clase del curso pasado 2020/21 en Vigo Oscar Vázquez

Ya el año pasado, la presencialidad en los centros educativos fue la norma, no la excepción. Con la llegada del nuevo curso y a la espera del resultado de la reunión de hoy entre el Ministerio de Educación y las autonomías, personal sanitario y colectivos de padres y madres dan por hecho que las escuelas están más que preparadas para la vuelta física en su totalidad a las aulas. Ahora, la pregunta reside en las medidas que se llevarán a cabo para garantizar que la enseñanza vuelva a parecerse lo máximo posible a la normalidad, «si entendemos dicha normalidad por lo que había antes del 13 de marzo del 2020, cuando se suspendieron las clases», añade Fernando Lacaci, presidente de la Confederación de ANPAS Galegas.

Las principales asociaciones de padres y madres de alumnos han pedido no bajar la guardia y mantener los refuerzos en el próximo curso escolar. Quique Bassat, epidemiólogo, pediatra y asesor del Gobierno en el protocolo de vuelta a las aulas, opina que se deberían respetar las medidas implementadas durante el año pasado, desde las mascarillas —algo que en otros países de Europa comienza a ser prescindible— hasta las entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones, pasando por la higiene básica, ventilación y algo tan obvio como seguir faltando a clase en el momento en el que se observen síntomas o se esté en contacto con una persona positiva en coronavirus, ya sea por parte tanto del alumno como del docente.

Sin embargo, el Gobierno anunció el pasado mes de junio su intención de cambiar la distancia mínima entre alumnos de 1,5 metros a 1,2, algo que los expertos no comparten. «Reducir la distancia entre pupitres es una temeridad, el virus no salta menos», recuerda Lacaci. Y Quique Bassat se suma a su argumento: «Lo de rebajar la distancia al metro veinte se propuso antes de la irrupción de la quinta ola y la variante delta. Me gustaría que en la reunión [de hoy] dieran un paso atrás sobre esa decisión». Esto implicaría un esfuerzo económico extra para las comunidades, que tendrían que mantener grupos reducidos por aula y, como consecuencia, contratar a más profesorado por segundo año consecutivo. Como solución, Bassat apuesta por reducir la distancia «una vez que todos los menores con posibilidad de acceso a la vacuna tengan la pauta completa».

Se acabó la excepcionalidad

Los propios responsables de los menores reconocen la necesidad de cumplir escrupulosamente las precauciones que recomiendan las autoridades sanitarias. Pero, desde las ANPAS gallegas, tienen muy claro que la situación de excepcionalidad ya ha terminado. «Estamos viendo que la tendencia es de apertura, y cuando hay que retroceder se observa como algo no deseado. La relajación de las restricciones debería darse en paralelo también en colegios e institutos y recuperar actividades como conferencias de personal externo o excursiones», apunta Lacaci. «La experiencia escolar no puede estar permanentemente teñida de negro. Si pretendemos seguir viviendo en una situación excepcional un año y medio más tarde, probablemente lo que consigamos será una desafección global de todo el alumnado frente a las medidas sanitarias», argumenta.

Sin embargo, esperan que algunas medidas se mantengan. El aumento de profesores, junto a la disminución del ratio de estudiantes por aula, «disparó la calidad de la educación exponencialmente». «Aprovechemos esta realidad de la nueva enseñanza», ruega el presidente de la Confederación de ANPAS Galegas.

La cepa delta, un nuevo factor ausente el curso pasado que podría cambiarlo todo

La experiencia de los últimos meses ha demostrado que los niños, al igual que los adultos, también se infectan con el virus. «A pesar de lo que decían algunos, los menores tienen las mismas posibilidades de caer enfermos que los adultos si se exponen al virus», explica Quique Bassat, y añade que «los datos hablan por sí solos». Concretamente, el aumento de casos entre menores de edad —en todos los rangos de edad, desde los más pequeños hasta adolescentes— durante la quinta ola ha sido bastante significativo e incluso más notorio que en otras etapas de la pandemia.

«Los picos de contagio se produjeron en septiembre del 2020 y en enero del 2021, es decir, a la vuelta de las vacaciones en ambos casos», apunta Bassat. En este sentido, la rutina escolar implica recuperar medidas estrictas y un cambio en la forma de socializar. «Durante el curso tu grupo se reduce, sueles juntarte con los mismos compañeros, y eso beneficia el seguimiento para frenar la transmisión. Eso cambia en verano porque nos movemos en nuevos ambientes constantemente», recuerda.

Por todo ello, es importante recordar que el inicio del curso, probablemente, supondrá un aumento en el número de casos en centros educativos. «En lugar de alarmarnos, debemos estar vigilantes durante los primeros días y frenar a tiempo la transmisión de la variante delta, que ha demostrado ser mucho más contagiosa y con la que todavía no hemos vivido la experiencia escolar», avisa el pediatra.