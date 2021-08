La Xunta modifica el número de aulas en más de 110 colegios y unos 20 grupos de unitarias

Imagen de archivo de una protesta en Fisterra por la unificación de toda la enseñanza primaria en una única aula en el CEIP Areouta Ana Garcia

El DOG publica hoy el listado de unidades de infantil y primaria que cambian en los colegios públicos de Galicia. No indica en cuáles aumenta la dotación y en cuáles disminuye, aunque la tendencia general es a recortar unidades; la falta de niños invita a reducir las clases unificando niveles, en algunos casos incluso fusionando todos los niveles de primaria en una sola aula, como ha ocurrido en el CEIP Arouta, en Fisterra, lo que ha movilizado a toda la comunidad vecinal. En otros, como en Caión, el anuncio del cierre de un aula se rectificó tras las protestas de diferentes colectivos.

A eso hay que sumar el cierre de dos colegios, en Pino de Val y en Baamonde, con decenas de alumnos desplazados a A Picota y Begonte, respectivamente. Además del cierre de estos centros, se han modificado las unidades de 113 centros y 19 CRA (escuelas unitarias unidas). Fueron 47 colegios en A Coruña, 46 en Pontevedra, 11 en Ourense y 9 en Lugo.

Lo que sí se han mantenido este verano son las escuelas infantiles, no se ha cerrado ninguna, aunque varias han perdido alguna unidad. La normativa gallega indica que con seis alumnos se puede mantener una escuela unitaria, pero no con menos; en otras comunidades, estas cifras mínimas se han ido adaptando a las circunstancias, hasta llegar a los cuatro estudiantes.

Protesta de las familias por el cierre de un aula en el colegio de Calo, en Teo PACO RODRÍGUEZ

Frente a esto, la Consellería de Educación ha recalcado que «manterá o vindeiro máis unidades en infantil e primaria ca no curso anterior á pandemia, 2019/20. Isto, malia á caída de matrícula nuns 6.000 alumnos nestas etapas». Y es que, dicen en San Caetano, «a Consellería de Cultura, Educación e Universidade dispón todas as unidades precisas para dar resposta ás necesidades do sistema educativo o vindeiro curso. Deste xeito, terá todos os postos escolares e o plantel de profesorado para garantir os máximos estándares de calidade do ensino, malia a tendencia de diminución do alumnado». Galicia, dice Educación, «ten a mellor rateo alumno/profesor de España xunto a Estremadura (9,2 fronte á media estatal de 11,3). Así mesmo, o 70% das aulas de infantil e primaria da nosa comunidade teñen 20 alumnos ou menos e o 30% teñen 10 alumnos ou menos».

Recalcan también en la Xunta que se sigue apostando «polo reforzo e estabilización das plantillas de profesorado», con oposiciones con más de 4.000 plazas «e xa está aprobada unha nova oferta de emprego para o ano que vén con outras 1.600».

DATOS DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Diferencia de alumnos entre los cursos 2019/20 y 2021/22 -6.000 Diferencia de unidades (aulas) entre los cursos 2019/20 y 2021/22 +191