Familias y colegios concertados no ven mal su ampliación a los 2 años

Imagen de archivo de una fiesta en una escuela infantil de Arousa MARTINA MISER

¿Está dispuesta la comunidad educativa a aceptar alumnos de dos años en los colegios? Parece que el sentir general es favorable, aunque hay tantas exigencias y matices que hacerlo sin oposición se presenta como algo complicado. Y eso si la Xunta quisiera hacerlo, que no lo parece. Aunque la nueva ley educativa (Lomloe) establece la etapa de infantil (de 0 a 6 años) como un todo y le da carácter educativo a cada ciclo (el primero, hasta los 3 años, no se ofrece en el colegio), en San Caetano no se plantean por el momento que Educación absorba a todos los niños. La primera etapa, con su componente asistencial y de conciliación familiar, depende de la Consellería de Política Social, y parece que seguirá así al menos un tiempo largo.

Pero hay muchas comunidades españolas —siete, teniendo en cuenta el anuncio de Castilla y León— que están traspasando a los alumnos de dos años a los colegios ordinarios. País Vasco y Navarra son, junto con Cantabria, los territorios con programas más avanzados en ese sentido. Es una tendencia que ya comenzó con la incorporación de los niños de 3 años, de oferta obligatoria y gratuita desde el 2006 (antes, en los centros concertados la etapa era privada).

Parece oportuno plantearse cómo se asumiría en Galicia una ampliación de los cursos de infantil en los colegios ordinarios. Entre las familias hay dos opiniones encontradas: Confapa (Ceapa Galicia) considera la incorporación de niños de dos años al colegio ordinario una medida absolutamente negativa y al grupo Anpas Galegas le parecería más o menos bien, aunque no a cualquier precio. Fernando Lacaci, presidente de Anpas Galegas, explica que «o colexio debe incorporar outro tipo de persoal, non porque non estea cualificado un mestre de infantil para atender a rapaces de dous anos, senón porque non é pensable, nin desexable, que o profesorado estea nesa tarea do coidado». Y es que abrir las aulas a los niños de dos años es abrirlas a los de uno: muchos entrarán en el colegio sin haber soplado las dos velas.

Lacaci reconoce que la inclusión de este tipo de alumnos tiene cosas buenas y otras que no lo son tanto. Entre las primeras, que se eliminaría el problema que aparece cada septiembre, cuando las familias deben estar pendientes de cambiar a los menores en caso de que no controlen sus esfínteres; muchas personas no pueden dejar su trabajo para asistir al menor, y ese problema desaparecería si los niños se incorporan con dos años y tienen un cuidador; pero precisamente es la edad tan corta de los menores lo que podría desaconsejar institucionalizarlos.

Esto es precisamente lo que valoran desde Confapa. Su presidente, Rogelio Carballo, explica que «un niño de 0 a 3 años tiene que ser un niño, y hay muchas familias que no quieren que vaya a un colegio, prefieren que esté en su entorno». Además, explica, unos pocos meses de diferencia de edad entre dos alumnos es abismal: «Podría compartir aula un bebé de 8 meses con otro de 14, que son totalmente diferentes». En cualquier caso, la atención que necesitan es sobre todo asistencial. No es menor otra parte del problema: «Tenemos muchos problemas en la educación actual como para ampliarla con las etapas no obligatorias», dice Carballo, quien aboga por resolver lo que afronta la escuela —con las repeticiones, la brecha digital del profesorado/alumnado y la falta formación en metodologías activas al principio de la lista—, antes de afrontar nuevos retos.

«Hay escuelas que están haciendo muchas cosas desde el punto de vista educativo»

Desde la patronal de los colegios concertados Escolas Católicas, Juana Otero también ve ventajas: «Es una etapa importante y debe tener el reconocimiento que merece». Cree que favorecería la equidad y la detección precoz de problemas que «cuanto antes se trabajen, mejor pronóstico tienen». Incluir a los niños de dos años en el centro es generalizar su escolarización y eso eliminaría algunas diferencias. Obviamente, Otero asume que hay que cambiar horarios y responder a las necesidades asistenciales y de conciliación con otros recursos. Por eso, tampoco ve mal la situación actual: exigencia educativa en la etapa 0-3, coordinación con los ciclos siguientes y docencia separada. «Hay escuelas que están haciendo muchas cosas», recalca. En cualquier caso, de integrarse en los colegios ordinarios, Otero ve indispensable ampliar el concierto, porque no se puede pretender que una familia pague el primer año de escolaridad; si no se hace, realmente se hurta a los padres, dicen en Escolas Católicas, la posibilidad real de elegir.

Esto es lo que deberán aprender los niños de infantil con el currículo que prepara Educación Sara Carreira

Las escuelas privadas: «Solo si todos tenemos las mismas reglas»

La patronal de las escuelas infantiles privadas Agadei se debate entre el pesimismo y el optimismo, y ambos estados dependen de las decisiones de la Xunta. Sería una buena noticia, o al menos no tan mala, si en el supuesto trasvase de alumnos, los colegios tuviesen que acoger a niños de toda la etapa, de 0 a 3 años. En ese caso, como explica Fernando Rolland, vicepresidente de Agadei, se actuaría en igualdad de condiciones, porque en los centros tendrían que prepararse para bebés y niños de 1 a 2 años. «Por ley, una escuela infantil —explica Rolland— tiene que ofrecer toda la etapa, que tiene tres divisiones: un aula para bebés, con ocho como máximo; un aula de 1 a 2 años, con 13 alumnos; y un aula de niños de 2 a 3 años, con 20 alumnos». Esto exige espacios y profesionales suficientes, y reconoce que tener bebés no es rentable: «En muchos centros el aula de bebés es deficitaria, pero se compensa con el aula de 2 a 3 años».

Entiende que en este contexto «los colegios tendrán sus estrategias y nosotros las nuestras» y ahí tienen mucho que ganar: «Las familias prefieren centros pequeños, cercanos a casa, para la primera escolarización. Incluso ahora, que todos los niños empiezan el colegio a los 3 años, algunas veces te encuentras quien te dice que quiere que su hijo se quede un año más en la escuela infantil». Sus horarios ampliados, su experiencia atendiendo niños pequeños y ese tamaño tan adecuado para los menores son las bazas que pueden salvarlos.