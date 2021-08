Anpas Galegas, al conselleiro sobre los recortes de docentes: «O diálogo non é algo que se poida escoller»

Protesta en Vilagarcia por las condiciones de retorno a las aulas, en septiembre del 2020 MARTINA MISER

Las familias de estudiantes agrupadas en Anpas Galegas ha lanzado una especie de ultimátum al conselleiro de Educación: o se sienta a negociar la dotación de profesores extra para el próximo curso o en septiembre los tendrá «enfronte, con claridade». El presidente del colectivo, Fernando Lacaci, explica por qué: «Non podemos consentir ter un señor que cree que pode facer o que lle dea a gana», porque, recuerda, «o diálogo non é algo que se poida escoller» ya que «a consellería non é propieitaria do ensino, é a encargada, coxunturalmente, de xestionalo».

A las familias de Anpas les ha molestado y mucho que tras un inicio de curso que prometía mejores relaciones con los dirigentes autonómicos —cuando el propio Román Rodríguez destituyó a tres grandes referentes de la consellería, Manuel Corredoira, José Manuel Pinal y Jesús Oitavén— la experiencia les ha demostrado que «a consellería fai as cousas sen informar, sen dar lugar ao debate e no período non lectivo». Es, en palabras de Lacaci, «un chalaneo».

¿Exactamente qué piden? Profesores, docentes suficientes para un curso que se considera de transición, con muchos aprendizajes pendientes por la pandemia y una situación general de abatimiento en la comunidad educativa (la sociedad en general). Según los datos de que dispone Anpas —y que se refieren a un estudio hecho por el sindicato CIG Ensino— el próximo curso se eliminan solo en secundaria 435 plazas que estuvieron ocupadas en el 20/21 (por los desdobles de la pandemia) y casi 200 sobre las existentes antes del covid. Hay, dicen, unos cien centros afectados, de los 250 que imparten secundaria en la escuela pública.

Los profesores, explicaba Lacaci en rueda de prensa, no se limitan a entrar en el aula, impartir una clase y marcharse. Ellos han sido los artífices de que este año la educación gallega fuese un ejemplo: «A consellería di que todo funcionou moi ben, e foi porque houbo moita máis xente», porque no es lo mismo controlar una clase de 30 alumnos a una de 16. Los profesores se encargaron de vigilar los pasillos, de atender el recreo o de cubrir las bajas de sus compañeros (muchas veces solo por cuarentenas), y por eso todo funcionó.

Si el próximo curso, en el que tal vez haya cuarentenas puntuales cuando no confinamiento general, no hay profesores suficientes, la educación gallega se verá afectada: se atenderá menos a los alumnos con necesidades de apoyo educativo (NEE o NEAE), desaparecerá toda optatividad en la secundaria, pasarán a la historia los programas de excelencia, como el StemBach, las prácticas de laboratorio y la coordinación de los docentes en programas diversos.

Por eso, Anpas Galegas recomienda a cada centro y sus familias que se sigan movilizando durante el verano, para que la consellería revierta los recortes, «como xa ten feito», con ejemplos como el IES de Rodeira, que perdía 6 profesores y tras las protestas solo pierde 1, o el de Meira, que pasó de 4 a 1, o el CEIP de Caión, cuya tercera unidad de primaria no se cierra... «Recomendamos que as mobilizacións —dice Lacaci— se fagan en cada un dos centros, porque teñen maior controlo do que significan», pero recordando que «detrás de agosto chega setembro».

Habrá todos los profesores necesarios

Mientras tanto, en el Parlamento de Galici, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, decía que la Xunta pondrá para el curso 2021-2022 a «todos aqueles profesores» que sean «necesarios» para cumplir con los protocolos sanitarios y garantizar la calidad educativa. Rodríguez recuerda que el año pasado «fíxose un esforzo extraordinario», y aunque entiende las peticiones de los sindicatos, apunta que «cando se tende a unha situación máis ordinaria, realmente hai que ir axustándolos [los esfuerzos]».

