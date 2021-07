Institutos se quedan con menos profesores que en el curso anterior a la pandemia

Imagen de archivo de una manifestación a principios del curso pasado en la que familias y profesores pedían más recursos en la escuela MARCOS CREO

Institutos de secundaria, familias y sindicatos protestan por la reducción de profesorado, que en algunos casos supone un 10% menos de docentes que en el curso previo a la pandemia (el 19/20). La jefaturas territoriales de Educación están informando a los diferentes centros educativos sobre el cupo de profesores que les toca para el próximo curso 2021/22 y algunos, como las familias y el claustro del IES María Soliño de Cangas, han lanzado un comunicado de protesta con anuncio de movilización y hasta de la dimisión del equipo directivo.

El sindicato ANPE está preparando un escrito para enviar a la consellería con todas las reivindicaciones que están recibiendo en las últimas horas y desde Anpas Galegas se ha dado a conocer un comunicado muy duro, en el que dicen de la consellería que solo quiere «desmantelar o ensino público galego e afondar na súa destrución permanente».

Las familias agrupadas en esta confederación explican el refuerzo de profesorado del curso pasado —que consideran insuficiente para lo que se necesitaba— fue «un espellismo provocado contra a vontade das nosas autoridades educativas» y ahora se ve como los claustros vuelven a los número de prepandemia «e mesmo en moitos casos empeoran esa situación, producíndose recortes que impiden o normal funcionamento dos centros educativos».

El ejemplo de lo que ocurre está en el IES María Soliño, de Cangas. Su claustro y ANPA emitieron un comunicado conjunto en el que dicen que no será posible comenzar el curso con la dotación que les ha organizado Educación: «A redución, de máis dun 10% de profesorado, faise con respecto ao curso 19/20 (precovid): 5 profesores e medio». Una decisión, dicen, que no se debe a una reducción del alumnado ni a que el centro quiera hacer desdoblamientos como en el año covid. En el María Soliño había en el curso anterior a la pandemia 47,5 profesores —este medio supone que compartían docente con otros centros con la mitad de horas de un profesor ordinario—, una plantilla que se amplió a los 49,5 el año pasado y que en septiembre estará en 42 docentes. Esto supondrá, dicen, un deterioro de su oferta: quitarán el bachillerato de excelencia, las cinco secciones bilingües, las horas de laboratorio, los agrupamientos para alumnos de refuerzo, la coordinación de e-Dixgal, además de hacer peligrar la docencia del ciclo de FP superior que ofrecen (Acondicionamento Físico), la oferta prevista de todas las troncales, la biblioteca y hasta la orientación. Terminan su nota explicando que de seguir en esta situación, organizarán movilizaciones y hasta puede haber dimisión en bloque del equipo directivo.

«Hai centros con 38 profesores definitivos que lles dan de cupo 37»

Julio Díaz, presidente de ANPE, recalca que «hai centros con 38 profesores definitivos que lles dan de cupo 37». Para ANPE la situación actual, no siendo en teoría tan grave como la de hace un año, sí es singular: «Non todo o alumnado ten o mesmo ritmo de aprendizaxe; polo tanto, será necesario ir proporcionando a cada un o que precise para avanzar de acordo ás súas posibilidades e necesidades. Por outra parte, esta crise está exercendo unha evidente presión emocional sobre a sociedade e, en particular, sobre un sector fráxil como son os nenos e adolescentes, unha situación que incide negativamente no seu proceso educativo». La brecha digital, que influyó en la respuesta del alumnado en los primeros compases de la pandemia, y la enseñanza presencial y semipresencial (por ejemplo, en caso de confinamiento puntual) son otros factores a tener en cuenta. De hecho, en ANPE constatan que «estanse producindo máis substitucións das habituais».

Mantener por tanto las plantillas extra diseñadas por el covid «contribuiría de modo considerable a acadar un obxectivo básico: asegurar a continuidade do proceso educativo nos centros galegos cunha calidade suficiente para que, nos cursos vindeiros, o noso alumnado non porte, adicionalmente, o estigma de telo sido en tempos da covid».

Desde Anpas Galegas, por su parte, se entiende que «eliminar dotación de profesorado nun centro escolar é dificultar o nivel do seu alumnado, é impedir que teñan as mesmas posibilidades que outros que non sofren os recortes; é desatender á diversidade, que é algo moi real porque supón a diferenza entre poder continuar estudando ou fracasar para moito alumnado galego; é tamén impedir que a escola serva para algo máis que para reproducir datos, porque se o profesorado non dispón de tempo abondo non pode facer máis nada».