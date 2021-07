Tres de cada cuatro matriculados en Medicina tiene un 13 de nota de acceso

Imagen de alumnos en la facultad de Matemáticas el curso pasado Sandra Alonso

Dos de cada tres estudiantes que se han matriculado en Matemáticas en la Universidade de Santiago (USC) tiene al menos un 13 de nota de acceso, y la mitad de los que harán Biotecnoloxía y el 43% de los de Física, también. Tener un 13 se ha convertido en la señal de mayor excelencia, y aunque en este bachillerato covid ha resultado algo más asequible que en cursos anteriores, nadie puede dudar que la nota es estratosférica: posiblemente todos los que tengan esa calificación terminaron el bachillerato con un 10 de media. Son unas veinte asignaturas que en el caso del bachillerato de ciencias se complica porque incluye al menos ocho materias de letras (las tres lenguas los dos cursos, Filosofía de 1.º de bachillerato e Historia de España en segundo, como mínimo)

Medicina es la carrera que más estudiantes con esa nota reúne. El proceso de matriculaciones aún no está completo, porque ahora mismo hay más inscritos de los que finalmente acudirán a las aulas (decenas de ellos se irán a facultades más cercanas a sus casas, por todo el territorio español) pero la CIUG calcula que aún así habrá unos 260 alumnos con esta nota de los 360 que comenzarán la carrera en septiembre; es decir, 3 de cada 4 alumnos superará la barrera de lo posible en el imaginario estudiantil.

En números absolutos, y tras Medicina, destaca Matemáticas, con 70 alumnos sobre ese límite, seguida de Física, con 39 y Enfermaría, con 26. Este último dato es importante: los 26 matriculados en Enfermaría en Santiago lo están porque quieren hacer precisamente esa carrera, y no Medicina; si fuese así, tendrían plaza en el grado deseado. Es interesante por tanto ver que no todos los que estudian enfermería querrían ser médicos, o que solo piden esta carrera quienes no pueden acceder a la otra.

Estos son los mitos que se rompen cuando se analizan las cifras. Como el de pensar que solo en las carreras sanitarias hay notas de infarto. Es cierto que en estos grados las notas se disparan porque los alumnos saben que hay mucho interés y por tanto se esmeran en tener el mejor expediente, pero la brillantez no es monopolio de la salud. Por ejemplo, el 25% de los matriculados en Enxeñaría Informática de Santiago tienen más de 13 o el 16% de quienes se apuntaron a Creación Dixital, Animación e Videoxogos, en la Universidade da Coruña; en este campus, Ciencia e Enxeñaría de Datos tiene un 10% de alumnos en el grupo de máximo nivel. Lo mismo ocurre en Ferrol, con Xestión Industrial da Moda, una carrera vinculada a las humanidades, la empresa y la moda, en la que el 16% de los apuntados tiene más de un 13 y certifica un mínimo de B1 en inglés. La Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto, en el campus ferrolano de Esteiro, tiene casi un 10% de matriculados con 13 en la selectividad. Hay más estudiantes (20%) así en Enxeñaría Aeroespacial de Ourense, con 10 alumnos sobre 50 con la nota de excelencia.

Cuanto más fácil es entrar en un título, menos 13 se contabilizan. Los alumnos que quieren acceder a ese grado no sienten la presión de sacar un diez en todo. Hacerlo no es fácil y quitando algún caso excepcional, tener dieces supone mucho trabajo y esfuerzo, por lo que solo se generaliza cuando es necesario. Aún así, en Dereito de Santiago, que tiene 170 plazas y un cómodo 9,88 de nota de corte, hay 18 alumnos con trece, más de un 10%, aunque en A Coruña este porcentaje baja al 2,5 (son 120 plazas y un 9,176 de corte).

De este análisis se han eliminado los dobles grados, porque al tratarse de titulaciones con solo 5 o 10 plazas, el porcentaje de treces es desproporcionado en comparación con el resto. De hecho, en cuatro simultaneidades de la USC (Matemáticas + Física, Enxeñaría Informática + Matemáticas. Química + Física y Comunicación Audiovisual + Xornalismo) sería el 100%.

