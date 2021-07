El Ministerio de Educación permitirá a los alumnos sin COU terminar la FP superior

Raquel Álvarez aprobó todo el primer curso de Xestión de Aloxamentos Turísticos (FP superior) pero la Lomloe no le permitía matricularse de segundo. Ahora sí podrá MARCOS MÍGUEZ

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, está de enhorabuena: ha conseguido que el Ministerio de Educación y FP arregle una situación singular provocada por la entrada en vigor de la Lomloe. En la Conferencia Sectorial de Educación del pasado miércoles, Rodríguez solicitó a la nueva ministra, Pilar Alegría, que los alumnos que están cursando la FP superior de adultos sin haber hecho COU (solo con el antiguo BUP) puedan terminar sus estudios; según la nueva ley (que entró en vigor este enero) deberían abandonarlos por carecer de la titulación necesaria para el acceso.

Esta tarde la agencia Efe informaba que el Ministerio ha decidido emitir una orden para que estos estudiantes puedan seguir adelante y titular: «El curso que viene la orden estará ya en vigor y, por tanto, ningún alumno debería verse perjudicado», cita Efe fuentes del ministerio.

En la sectorial, Rodríguez proponía que se hiciese a través de una disposición transitoria de la nueva ley de FP, que se aprobará antes del otoño, pero la opción del ministerio parece una solución más ágil.

¿Y qué dicen los afectados? Raquel Álvarez, la coruñesa que saltó a los medios contando su situación, recibió la noticia con enorme alegría «ante la frustración» que sentían, aunque no ha despejado todas sus dudas. Y es que los alumnos como ella —terminó los módulos (asignaturas) del primer curso de Xestión de Aloxamentos Turísticos— no se han podido matricular en la fase ordinaria de la FP, que concluyó la semana pasada; por eso tienen miedo a que la Administración (en este caso sí es la Xunta) no les permita apuntarse a todos los módulos del siguiente curso, y solo puedan hacerlo a los que estén liberados, es decir, los que queden con plazas libres para septiembre. Eso supondría alargar un año más sus estudios. Por supuesto, «si solo es eso, tener que esperar un año para terminar —decía Raquel Álvarez— no es mucho; claro que sería mejor poder matricularnos en la fase ordinaria».