Cierran trece carreras más del sistema gallego

Imagen de archivo de este curso en la escuela de Enfermería de Lugo Óscar Cela

La CIUG acaba de hacer públicas la nueva lista de carreras cerradas en el sistema universitario gallego. Son 13 titulaciones (ninguna del campus compostelano) que ya no admiten alumnos este curso. Eso quiere decir que los estudiantes que estaban esperando para entrar en estos grados y hoy no han sido convocados ya no tendrán opción de entrar; se impone, por tanto, matricularse en la carrera elegida en el siguiente puesto y a la que hayan sido convocados.

¿Es posible conseguir plaza en un grado universitario ya cerrado? Mónica P. Vilar

Con esto son 115 las titulaciones cerradas en Galicia de las 180 que ofrece el sistema: 10 en Ourense, 8 en Pontevedra, 14 en Vigo, 37 en Santiago, 11 en Lugo, 29 en A Coruña y 6 en Ferrol

Las universidades cierran otros 39 grados en el tercer llamamiento La Voz Las tres universidades gallegas han cerrado ya otros 39 grados, que se suman a los 64 que se llenaron la semana pasada. Destacan del grupo de hoy las enfermerías, con sus listas cerradas en Santiago (12,341), A Coruña (11,710), Vigo (en Meixoeiro, 11,5) y Lugo (11,430). Solo quedan sin cerrar Ourense, Ferrol, Pontevedra y el grado con docencia en Povisa (Vigo), que es de pago. El llamamiento masivo que hizo Medicina en la primera convocatoria ha agilizado todo el proceso en las carreras sanitarias. Por eso, también dejan de admitir alumnos Odontoloxía, Enxeñaría Biomédica o Biotecnoloxía, así como Bioquímica, Farmacia y Fisioterapia de A Coruña. Seguir leyendo