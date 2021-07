El conselleiro pide a la ministra de Educación que el alumnado procedente de BUP pueda terminar los ciclos de FP superior

Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación ya con la anterior ministra, acompañó como número dos del ministerio a Pilar Alegría en su primera Conferencia Sectorial de Educación mefp

Esta mañana tuvo lugar una nueva Conferencia Sectorial de Educación (entre consejeros de las comunidades autónomas y altos cargos del ministerio) en la que participó por primera vez la ministra Pilar Alegría, que sustituyó en la cartera a Isabel Celaá. En la conferencia se habló de la nueva ley de FP, de los fondos de recuperación para educación y del próximo curso, pero el conselleiro gallego, Román Rodríguez, aprovechó para sacar otros temas, entre los que destaca la expulsión de alumnos de FP superior que accedieron a los ciclos con el BUP (que no el COU), ya que con la derogación de la Lomce no pueden seguir estudiando y concluir su titulación.

Una disposición transitoria en la nueva ley de FP

Es el caso de Raquel Álvarez, una coruñesa que denunció su indefensión en las páginas de La Voz de Galicia, y que recibió llamadas de toda la comunidad con casos iguales al suyo. Ella comenzó en septiembre del 2020 por el régimen de adultos un ciclo de FP superior (Xestión de Aloxamentos Turísticos) en el CIFP Paseo das Pontes (A Coruña); al acabar el curso había aprobado todos los módulos (asignaturas) del primer año pero cuando fue a matricularse de los de segundo descubrió que según la nueva ley educativa (Lomloe) no puede acceder a la etapa si no tiene COU (Curso de Orientación Universitaria). Ante la avalancha de casos parecidos —la FP goza de muy buena salud en Galicia, en todas sus modalidades— Román Rodríguez solicitó a la ministra «unha solución específica para este alumnado», ya que la Xunta no tiene capacidad jurisdiccional para hacer una corrección. Rodríguez propuso que la nueva ley de FP recoja «nunha disposición transitoria a posibilidade de que os alumnos que accederan á oferta de FP cos estudos de BUP completos (tal e como permitía a Lomce) poidan concluír as ensinanzas nas que de FP nas que estaban matriculados no momento de aprobación da Lomloe».

En la reunión de hoy el representante gallego —además de felicitar a la ministra, especialmente por la celebración a los pocos días de hacerse con el cargo de esta conferencia sectorial— también reclamó dinero estatal para luchar contra el covid en las escuelas el próximo año, y recalcó que no pueden usarse los fondos europeos de recuperación para eso. Recordó que el Gobierno estatal «comprometeu todos os apoios necesarios para garantir a seguridade sanitaria nas aulas e preservar a calidade académica», por lo que es «necesario que se nos informe xa dos recursos adicionais cos que imos poder contar». Especialmente le preocupa a Román Rodríguez el dinero de los fondos PROA + (refuerzo en las aulas con más alumnos vulnerables) «dado que a asignación confirmada para Galicia é aproximadamente un millón de euros inferior á indicada inicialmente».

En paralelo, Rodríguez solicitó una agilización de la elaboración de la «normativa básica» para los nuevos currículos, que entran en vigor en un año, en septiembre del 2022, y deben completarse desde las administraciones autonómicas.