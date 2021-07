Las comunidades adaptan su mínimo de alumnos para mantener las escuelas

La Voz

A finales de julio el Diario Oficial de Galicia (DOG) suele recoger los cierres de colegios y escuelas decretados por la Consellería de Educación y que entran en vigor el 1 de septiembre siguiente. Este año no ha hecho falta esperar hasta el último día para saber cuál será la situación del curso 2021/22 en Galicia, ya que lo anunció el propio conselleiro, Román Rodríguez Hay una noticia buena y otra mala: la buena, que en el próximo curso no se cerrará ninguna escuela unitaria; la mala, aunque no lo dijo en su intervención el conselleiro en la Cadena SER, es que hay ya decididos dos cierres de colegios, el de Baamonde, en el concello lucense de Begonte, y el de O Pino de Val, en Mazaricos.