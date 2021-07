Ana Pontón propone que todo el alumnado tenga servicio de comedor

La lideresa del BNG, Ana Pontón (a la izquierda) en el CEIP A Maia, de Ames, que acaba de poner en marcha un comedor PACO RODRÍGUEZ

La lideresa del BNG y oposición en el Parlamento de Galicia, Ana Pontón, pide a Feijoo que todo el alumnado tenga servicio de comedor en su centro, ya que es la mejor manera de garantizar la conciliación de las familias.

La portavoz nacional del Bloque hizo esta propuesta en la inauguración del comedor escolar del CEIP A Maía, en Bertamiráns (Ames): «Servizos como este novo comedor escolar son fundamentais para pais e nais porque facilitan a conciliación laboral e familiar, que sempre é difícil, mesmo unha carreira de obstáculos», señaló.

La nacionalista recalcó además que uno de cada cuatro comedores de centro público en Galicia está gestionado por las familias o los concellos, que se ven «obrigados a dar un servizo que por competencias corresponde á Xunta». Denuncia que el Gobierno autonómico «non é capaz de garantir un servizo que ten carácter universal. Calquera neno ou nena ten que ter dereito ao comedor, porque é necesario para a maioría das familias». Y no solo no se encarga de la gestión, sino que desde San Caetano, insistió Ana Pontón solo se ofrece «unha subvención no prezo final dos menús escolares que ronda os 65 céntimos de euro de media, e dicir, aporta menos dun euro ao día para que os nenos e nenas podan comer en algún do comedores escolares municipais ou baixo xestión das familias, que suplen o baleiro e a desatención da Xunta cunha parte moi importante de centros, sobre todo nas cidades e nos concellos máis poboados».

De hecho, el comedor del CEIP A Maía que visitó Pontón, «a aportación da Xunta é de 0,55 céntimos por menú». En este centro el comedor corre a cargo del concello, gobernado por un tripartito de PSOE, BNG y Contigo Podemos. En este caso, la gestión del comedor corre a cargo de la concejalía de David Santomil, del BNG. Ames destina «un 20% do seu orzamento a programas de conciliación, a maior porcentaxe de toda Galiza, o que permite que máis de 2.000 familias se beneficien dalgún dos programas».