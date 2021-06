Por qué la ratio de alumnos por profesor en clase es importante

Alumnos en el último día de clase Xoán A. Soler

¿Hay que mantener el refuerzo de profesores de la pandemia? Es el debate que sigue abierto a la espera de planificar el nuevo curso. La contratación de esos docentes facilitó que ninguna clase superase los 25 alumnos (de hecho no pasaban de 20) en primaria ni los 30 (eran muchos menos) en secundaria. Esa es la última batalla educativa, entre sindicatos y familias por un lado (a favor) y Administraciones por otro (menos proclives si el gasto tiene que salir de sus presupuestos). Es lógico que haya dudas sobre el valor de las ratios y lo que significan. Estas son algunas:

¿Cuál es la ratio en Galicia? ¿Siempre ha sido la misma?

En Galicia las clases de infantil y primaria tienen como máximo 25 alumnos por profesor. En ESO, bachillerato y FP la cifra se eleva a 30 estudiantes. Pero la realidad tiene algún matiz, ya que ni los repetidores ni los traslados a medio curso cuentan, así que es normal que en las ciudades haya aulas de 26 o 27 alumnos en primaria y 32 o 33 en secundaria. En el rural gallego el problema es justamente el contrario, con colegios enteros en los que hay menos de 50 alumnos.

En Galicia la ratio es la misma desde hace años. El ministro José Ignacio Wert permitió en el 2012, en la ola de recortes, que se aumentasen un 20?% las ratios, pero Núñez Feijoo no lo hizo. Sí amplió las horas lectivas del profesorado (horas que tiene que estar dando clase) pero no el tamaño de los grupos.

¿Qué razones dan los que apoya una reducción de la ratio?

Sobre todo se centran en una: atención a la diversidad. Entienden que un profesor no puede ofrecer una atención personalizada con el volumen actual de alumnos.

El problema no es tanto el número de estudiantes como tal como tal, sino el hecho de que la escuela ordinaria gallega absorbe al 93% de los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). Esto, que es un hecho positivo porque permite a todos los niños crecer con sus iguales, cada uno con sus puntos débiles y sus fortalezas, exige un tiempo extra al tutor, y se convierte en un problema si no hay suficiente profesorado de apoyo. En general, la Administración determina un plan de recursos humanos y materiales de apoyo para cada alumno con NEE, pero muchas veces es insuficiente (un par de horas al día o no todas las jornadas).

Además, en un aula no solo hay alumnos con un plan de apoyo, sino estudiantes que requieren más atención, ya sea de forma puntual o permanente, por razones de desarrollo o del entorno socioeconómico. Hay que tener en cuenta que todos los menores de 16 años tienen que acudir obligatoriamente a clase, y eso supone una variedad de situaciones que deben ser tenidas en cuenta si se quiere que estén bien atendidos.

¿Qué razones dan los que le quitan importancia a la ratio?

Hay dos grupos en esta tendencia: quien recuerda que en los 70 y 80 las clases eran de 40 o 45 alumnos, y los que aportan datos actuales.

Los primeros —normalmente ajenos al mundo educativo— se olvidan que en esa época dorada los estudiantes de entornos desfavorecidos dejaban la escuela a los 14 años, o se iban a la FP, que para entonces era la salida de quienes no querían (o podían) estudiar; tampoco había niños con NEE, que o bien se quedaban en casa (la mayoría) o iban a centros de educación especial. Finalmente, tampoco tienen en cuenta las diferencias que hay entre aquella sociedad y la actual: desde el miedo al profesor (los malos tratos se iban abandonando, pero todavía se sufrían tirones de orejas o collejas) al temor de una represalia en casa. Hoy existe otra realidad y con esa hay que trabajar en el aula.