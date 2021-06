La Xunta estudia prescindir del profesorado de refuerzo por el coronavirus

Alumnos del CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra se despiden a la puerta del centro CAPOTILLO

Terminó el curso 2020/21 a falta de algunas entregas de notas en secundaria. Ha sido el primer período académico completo afectado por el covid, y a las tradicionales despedidas y lágrimas se sumaron los aplausos de los adultos: de las familias hacia los profesores, y viceversa. Porque como explicó Rogelio Carballo, presidente de Confapa (Ceapa Galicia), «este año se ha demostrado la tremenda responsabilidad de toda la comunidad educativa».

Si la pasada semana profesores, alumnado y familias recibieron la felicitación del presidente del Gobierno de España, ayer le tocó el turno al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien reconoció «o intenso e extraordinario traballo» de todo la comunidad educativa. El aplauso del conselleiro tenía un matiz que llegó unas horas después, porque por sus palabras parece que no se descarta volver en septiembre a las ratios prepandémicas, prescindiendo de las contrataciones hechas en este curso covid y que permitieron el desdoble de muchas aulas. Para Julio Díaz, presidente del sindicato ANPE, se trata «unha broma de mal gusto» que pocas horas después del agradecimiento, [Rodríguez] anunciase que los centros «non contarán cos reforzos de profesorado cos que si contaron no presente curso escolar» o, mejor dicho, «que non se atenda a petición de mantemento de dito profesorado» que hicieron las centrales sindicales.

Desde la Consellería de Educación se puntualiza que el conselleiro no se ha negado al refuerzo de profesorado: «[El conselleiro] acaba de avanzar a posta en marcha do Plan Recupera, con 1.250 profesores para reforzar a aprendizaxe daqueles alumnos que o precisen e que non queden atrás por mor da pandemia. E nestes momentos está en marcha un proceso selectivo para a estabilización como funcionarios de 4.000 docentes. Son, por tanto, dúas cuestións que reflicten o grao de compromiso da administración educativa coas plantillas docentes como piares da calidade do noso sistema», enumeran. Recalcan desde San Caetano que «vaise contar con todo o profesorado que sexa preciso, tal e como fixemos este curso», pero ahora mismo «hai moitas variables que aínda non están pechadas, como coñecer o número de matriculados, os protocolos definitivos ou os fondos estatais que o Goberno central destine ás comunidades para este fin». En otras palabras, sin dinero específico del Estado y con la pandemia bajo control, es probable que no se organicen los desdobles de este curso.

Desdobles muy positivos

Para las familias ha sido precisamente este refuerzo del profesorado, que permitió grupos más pequeños, una de las cosas positivas de la pandemia: «Era un problema mayúsculo porque cada vez les exigimos más a los profesores y, hay que ser justo, este año, con menos alumnos por aula, se ha visto más integración porque le pueden dedicar más tiempo a cada alumno», reconoce Rogelio Carballo.

«La comunidad educativa ha sido muy valiente»

Pendientes por tanto del refuerzo, que ya se verá cuando haya instrucciones y se perfile a finales de verano el curso con datos reales de la evolución de la pandemia —las cosas pueden cambiar, como se ha aprendido en este año—, el curso acaba con profesores, familias y alumnos exhaustos. Lo resume Isabel Ruso, presidenta de los directores de instituto (Addiga), de una manera casi poética: «La comunidad educativa ha sido muy valiente, ha demostrado una gran entereza». Y es que nadie se ha olvidado del miedo de las semanas previas al colegio, del caos de los primeros días y de cómo todo eso se ha ido superando.

Nadie quiere un curso así, pero ha quedado claro que la sociedad tiene músculo para soportarlo.

¿Cuándo tiene que repetir el alumno? Sara Carreira

El 9 de septiembre vuelve primaria y el 15, secundaria, ya sin exámenes de septiembre

El 9 de septiembre infantil y primaria y el 15 la ESO, FP y bachillerato vuelven a clase, en un curso que se ve con más optimismo que este en lo que a la salud se refiere, pero con dos profundos cambios: la nueva forma de evaluar al alumno que exige la ley educativa (Lomloe) y la desaparición de los exámenes de septiembre en ESO y 1.º de bachillerato.

Los cambios en la evaluación se dieron a conocer la semana pasada, y se resumen en que no se podrá hacer repetir a un alumno de la ESO si no ha tenido antes de fin de curso medidas ordinarias de apoyo y si solo se atiende a la media de sus notas. La norma es estatal y tiene un cambio importante también en bachillerato: el estudiante no tiene que repetir 2.º entero sino solo aquellas materias que le han quedado pendientes; y puede conseguir el título aunque le falte una materia por aprobar, aunque deben darse unos requisitos que demuestren el interés del estudiante.

En Galicia entrará en vigor el nuevo calendario que supone que los exámenes de septiembre en secundaria pasen a junio, entre los días 20 y 22. Esta medida que apoyan sin unanimidad los profesores tiene a las familias enfrente, que la califican de «dolosa» en un año como este.