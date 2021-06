El covid afectó al 3,7% de la comunidad educativa gallega este curso

El conselleiro de Educación presidiendo este martes la reunión del comité educativo para hacer balance del curso que acaba XOÁN REY || EFE

La recta final del curso 2021-2022 ha llegado con subida de casos activos en las aulas gallegas. Los positivos que llevaban bajando desde mediados de mayo repuntaron ligeramente en la jornada del viernes, hasta los 251, y volvieron a hacerlo en la del lunes, cuando se registraron 268 (17 más), según el último informe del Sergas remitido este martes. El balance deja también nueve aulas cerradas (una menos) y un centro clausurado al completo, la escuela infantil de Moraña, por un único contagio.

La mayoría de áreas sanitarias se mantienen en cifras estables, con variaciones máximas de entre uno y tres casos arriba o abajo quedando las cifras en 29 positivos para el área de Ferrol, 17 para la de Santiago, 37 para la de Lugo, 30 para la de Ourense, y 20 para la de Pontevedra. En el área de Vigo sí hay una bajada importante, hasta los 28 casos activos (quince menos). Sin embargo, ese descenso no compensa la subida que registra el área sanitaria de A Coruña y Cee, que suma 25 contagios y se coloca de nuevo por encima del centenar (107 infectados). Además, seis de las aulas cerradas están dentro de esta área y dos de sus centros superan la decena de casos: el CEIP Sagrada Familia, de A Coruña, con 11 positivos y tres clases sin actividad, y el IES Afonso X O Sabio, de Cambre, con 17 contagios, pero todas las aulas abiertas.

Balance del curso: menos incidencia en las aulas que en el conjunto de la sociedad gallega

Pese a la subida de los datos globales, estos se mantienen en cifras similares a las de finales de septiembre, cuando el curso no había hecho más que comenzar. Nueve meses después, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha hecho balance del año académico y ha aportado datos que, a su juicio, demuestran que los centros educativos han sido «espazos seguros» y no se ha producido transmisión interna del virus. «As estatísticas así o demostran. Os casos procedían do exterior na súa inmensa maioría e se detectaban antes de entrar nos centros», ha declarado este martes.

Según esas estadísticas de Educación, los miembros de la comunidad educativa afectados por el covid-19 a lo largo de este curso fueron el 3,7% del total. Dado que la Xunta indicó en momentos anteriores que cada día entraban en los centros gallegos en torno a 450.000 personas entre alumnado y personal, esto colocaría el número de infectados entre los 16.000 y los 17.000, aunque el conselleiro no concretó esa cifra. En todo caso, sí destacó que ese porcentaje del 3,7% está por debajo del 4,7% de personas contagiadas en el conjunto de la población gallega, y que la evolución del impacto de la pandemia en las aulas tuvo en todo momento una dinámica semejante al de la comunidad en general.

Rodríguez también detalló que la incidencia fue similar en todos los cursos. «Con independencia da idade dos alumnos, o nivel de afección foi moi semellante», indicó, ya que osciló entre un 3 y un 4 %. Además, afirmó que en torno al 90 % de los positivos registrados ya estaban en cuarentena preventiva en el momento de ser diagnosticados, por lo que consideró que los sistemas de prevención y detección precoz funcionaron correctamente. Agradeció, por todo ello, el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa, destacando que el alumnado fue «tremendamente disciplinado» en el cumplimiento de las medidas.

Protocolo «máis optimista»

Tras superar «con nota» el segundo curso de la pandemia, el conselleiro anunció que su departamento está trabajando ya en un nuevo protocolo «máis optimista» de cara al próximo año académico. «Entendemos que é un protocolo de transición cara unha situación progresivamente máis normal», señaló, indicando que, en todo caso, tendrá como base las indicaciones sanitarias marcadas a nivel estatal y será abordado por el comité clínico gallego. La consellería espera tener listo el nuevo protocolo «nas vindeiras semanas», de manera que se pueda empezar a trabajar en la organización docente de cara a septiembre.

Consultado sobre la posible continuidad de los más de dos mil profesores de refuerzo contratados este curso, Rodríguez recordó que fue una medida «extraordinaria», motivada por la situación sanitaria. Señaló que cualquier decisión al respecto dependerá de los protocolos estatal y autonómico que finalmente se cierren, los datos de matriculación y la propia evolución de la pandemia. «A partir de aí, farase o que haxa que facer, o que mande a autoridade sanitaria», indicó el conselleiro.