Educación exigirá el próximo curso un Plan Dixital de Centro a todos los colegios e institutos

XOAN A. SOLER

Todos los colegios e institutos deberán disponer el próximo curso de un Plan Dixital de Centro. Se trata de «un documento de autoavaliación co fin de coñecer as súas fortalezas e debilidades en materia de competencias dixitais, e que servirá de base para implementar as accións máis axeitadas en cada caso». La preparación para elaborar ese plan es una de las principales actuaciones previstas en el Plan Anual de Formación do Profesorado para el curso 2021-2022, presentado en Santiago por el conselleiro Román Rodríguez. El documento prevé más de 6.000 acciones y superar las 110.000 horas de trabajo durante el próximo ejercicio lectivo.

La necesidad de elaborar ese plan fue avanzada hace unos días por cargos de la consellería en una videoconferencia con los centros. La finalidad es ordenar todos los recursos y protocolos que se llevaron a cabo los dos últimos cursos, a causa de la pandemia del covid-19, para obtener una mayor rentabilidad didáctica y aprovechamiento de los mismos. El conselleiro se refirió a la transformación digital como la principal prioridad formativa de docentes. Para conseguirlo, el plan anual se centrará en la mejora de sus competencias digitales en todos los niveles y etapas educativas, para favorecer «a integración didáctica das tecnoloxías da información e a comunicación e o traballo colaborativo en rede», precisó el conselleiro.

Otras actividades del plan contemplan la mejora de las denominadas competencias STEM (en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) para poder incorporar la inteligencia artificial a todos los niveles educativos. Avanzó que ese es otro reto de la consellería.

La formación en convivencia, igualdad e inclusión; promover los valores de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; ampliar la oferta destinada a las familias a través de escuelas de madres y padres con la planificación de ciclos y charlas a través de videoconferencias son otras acciones del programa. Educación se propone aprovechar las posibilidades del programa europeo Erasmus+ 2021-2027 para potenciar el aprendizaje de idiomas e internacionalizar los centros, e impulsar la formación profesional.