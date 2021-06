Las polémicas de la selectividad: Del ser patriota de la Comunidad Valenciana al difícil examen de matemáticas en Madrid

Jóvenes examinándose en la Universidad Politécnica de Valencia Jorge Gil || EP

Una de las polémicas de esta edición de la selectividad ha saltado en la Comunidad Valenciana, en concreto en el examen de Lengua Castellana y Literatura. El texto que tenían que comentar los estudiantes era un artículo que el periodista Vicente Vallés publicó en el diario La Razón y que se titulaba La estirpe de los equidistantes. En una de las preguntas vinculadas al texto el tribunal planteaba una cuestión muy delicada: «Escriba un texto en registro formal de entre 200 y 300 palabras en el que desarrolle el siguiente tema: en qué consiste para usted ser patriota».

Las críticas no se han hecho esperar, porque los estudiantes consideraban que ahí no se trataba de valorar la capacidad de reflexión, análisis y argumentación de los alumnos, su dominio de la escritura y su habilidad para una comunicación en el ámbito formal. En las redes sociales se multiplicaron las quejas porque esa pregunta, decían, solo tenía por finalidad conocer la ideología del alumno, que podía coincidir o no con la del corrector, generando la lógica inseguridad en el joven.

Los profesores de enseñanzas medias de la Comunidad Valenciana se sumaron a lo largo del día a las críticas recordando que hay un acuerdo tácito de no incluir en las cuestiones de la selectividad temas que puedan estar muy polarizados. No se trata de huir de la polémica o la actualidad, explican, sino de evitar problemas a los alumnos.

Rellenar huecos en Murcia

Desde hace unos años circulan algunos exámenes por las redes sociales que resultan especialmente fáciles y que animan a unos a pedir una prueba única para toda España, y a otros a reclamar que haya al menos una equiparación en la dificultad del examen. Esta vez la crítica se ha dirigido a la Comunidad de Murcia.

El examen de Historia de España que se propuso en la selectividad incluyó un ejercicio que suponía rellenar huecos en un texto. Son cinco frases, y aunque la puntuación no es muy alta (0,1 por cada frase, es decir, 0,5 como máximo), el sistema sí ha generado controversia. Se trataba de rellenar huecos. Por ejemplo: «Hace 450 años, en 1571, se produjo la batalla de ....... una de las más conocidas y más importantes del reinado de Felipe II contra el Imperio turco. En ella participó Miguel de Cervantes...»

En Lengua, también en Murcia, el alumno tenía que decir de la frase «El lugar donde lo conociste siempre será un remanso de paz para ti» la clase de relación que hay entre las partes (coordinación o subordinación) y el tipo; y la función sintáctica de «el lugar», «lo», «siempre», «un remanso» y «de paz».

Excesiva dificultad de un examen en Madrid

Los alumnos de Madrid consideraron que el examen de Matemáticas II (obligatoria para todos los alumnos de ciencias) fue especialmente difícil, y eso le sirvió al consejero de Educación, Enrique Ossorio, para pedir una prueba única en todo el país, en la misma línea que las demás comunidades del PP.

Según dijo durante la visita realizada a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para ver el desarrollo de la prueba, si el examen hubiera sido igual en todas las comunidades autónomas no habría recibido críticas, porque todos los alumnos se habrían visto afectados en la misma medida.

Sobre el asunto en cuestión, aseguró que las preguntas estaban dentro de los estándares de aprendizaje y que las preguntas no las decide la comunidad, sino que es una tarea que corresponde a profesores y expertos universitarios y que después hay un sorteo. Además, Ossorio recordó que este año no se tiene que elegir un opción sino que se pueden elegir preguntas de las dos. Y añadió: «Yo esperaría a los resultados. Los que evalúan son muy expertos y tienen en cuenta su dificultad».