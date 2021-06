Dos años resumidos en tres días

xaime ramallal Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Vigo M.Moralejo Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Vigo M.Moralejo Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago Paco Rodríguez Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago Paco Rodríguez Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago Paco Rodríguez Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago Paco Rodríguez Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago Paco Rodríguez Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago Paco Rodríguez Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago Paco Rodríguez Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Vigo M.Moralejo Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Vigo M.Moralejo Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Vigo M.Moralejo Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Lugo OSCAR CELA Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Lugo OSCAR CELA Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Lugo OSCAR CELA OSCAR CELA Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Lugo OSCAR CELA Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Lugo OSCAR CELA Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Lugo OSCAR CELA Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Ferrol B.A. Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Ferrol César Toimil Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de A Coruña César Quian Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago PACO RODRÍGUEZ Primera jornada de selectividad en Galicia. Imagen de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Todo el mundo recuerda su selectividad. Los nervios, el miedo a perderse en el campus o a no llegar a tiempo, las manos sudorosas cuando se leen las preguntas... la primera experiencia adulta, donde padres y madres poco pueden hacer, tiene muchas formas y todas están barnizadas por la tensión. Y ayer, primer día de la prueba en Galicia, no fue diferente por mucho que las mascarillas ya no suponen una rareza, y aun cuando a las ocho y media los campus eran un bullicio de risas, confidencias y repasos.

A las ocho y media era cuando los responsables de cada centro iban ordenando a sus alumnos por apellido, una práctica que podría parecer infantil pero que ha dado tan buen resultado que seguro se mantendrá: cada instituto tiene una entrada y una hora. La aglomeración desordenada a las puertas, ese vestigio de la España del siglo XX, ha pasado a la historia también en selectividad. La disciplina impuesta desde el profesorado y la espera de los últimos minutos ante la puerta provocaron el primer pico de tensión del ambiente. No eran las nueve cuando entraban en las facultades (y algún que otro pabellón) los estudiantes, subiendo, moviéndose en fila india, silenciosos pero bastante confiados, curiosos y con ganas de que todo empezase. En diez minutos —quince para las aulas magnas, las de ochenta plazas— todo el mundo estaba sentado. Ni en sueños los organizadores pensaban que eso fuese posible.

Pero lo que es bueno para una cosa, no lo es tanto para otra. A las 9.30 ya habían desfilado decenas de estudiantes al baño, tantos que en las clases había que organizar pequeñas expediciones de cuatro o cinco, porque la distancia de seguridad debía ser respetarla en todo momento, incluso en los lavabos.

Los profesores intentaban para entonces repasar cualquier posible contingencia, analizar cada singularidad: que si las pegatinas, que si el código de la asignatura, que si hay que atarse el pelo... Pero no hay tantas instrucciones como para mantener callados a los alumnos veinte minutos, y aparecieron los corrillos, incluso sin moverse de las sillas. El siguiente cuarto de hora resultó muy largo, como ante un ascensor sin cobertura de móvil.

Faltaban unos ocho minutos para las diez y los docentes empezaron a recoger, figuradamente claro, al rebaño. Cada uno en su sitio, silencio por favor... A falta de dos minutos —«vamos a esperar a las diez en punto, para empezar a la misma hora en toda Galicia», decía un profesor imprimiendo todavía más solemnidad al momento— solo se oía el tictac del reloj, un dispositivo barato colocado sin agujerear la pared del aula, en un precario equilibrio con la pantalla digital, pero que sirve para el propósito de enmarcar el tiempo de cada examen. Y mientras todos miraban las humildes agujas de a un euro, los cuerpos recogían la tensión del ambiente y los jóvenes desgarbados un minuto antes estaban sentados para pasar revista. A las diez en punto —según decidía cada reloj— comenzó el reparto, con algún suspiro, conatos de aplauso y hasta gemidos. Tras dos años de preparación, empezaba la selectividad.

Más de 13.200 alumnos comienzan la selectividad en los campus gallegos S. C. Mila Méndez

Franquismo y desamortización en Historia, y Carmen Laforet y Rubén Darío en Lengua

El primer examen de selectividad ha sido el de Historia de España. El alumno tuvo que responder a dos preguntas, y lo habitual es escoger una con definiciones y un tema corto de la historia española hasta las Cortes de Cádiz; y un tema largo a partir de documentos del siglo XIX o del XX. El tema largo vale 5 puntos, es decir, lo más importante del examen. Con el covid se han fusionado las dos opciones seculares y se ofrecen tres temas; en esta ocasión fueron dos del siglo XIX y uno del XX. Las decimonónicas desamortizaciones (Mendizábal y Madoz) eran una de las cuestiones; la otra, la revolución Gloriosa, esa que en 1868 echó a los borbones de España. Del siglo XX, el franquismo político, sus leyes fundamentales, con un texto del diario Arriba que sigue siendo sonrojante.

Tras el descanso y con los nervios mucho más templados, llegó la hora de Lengua castellana y literatura. Un texto periodístico sobre el reciclaje vertebró las preguntas de lengua, que incluyen un resumen y un comentario crítico. Las cuestiones de literatura tuvieron presencia equilibrada de mujeres: La Fundación, de Buero Vallejo y El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, en los libros; y la novela tras la Guerra Civil ejemplificada en Carmen Laforet y el modernismo con Rubén Darío, a la teoría. Había que contestar 5 de las 8 preguntas, lo que obligaba a coger algo de lengua y algo de literatura.