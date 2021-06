La próxima semana se examinarán de la selectividad gallega 13.200 alumnos

Estudiantes a la puerta de un instituto gallego Ángel Manso

Con todo el proceso de matriculación terminado, ya se sabe la cifra de inscritos en los exámenes de selectividad en Galicia, que se celebran la semana que viene —martes, miércoles y jueves— en la comunidad: 13.204 estudiantes se han apuntado. La cifra de matriculados sigue siendo alta, aunque no tanto como el curso pasado, cuando acudieron a la cita 14.559 alumnos. Pero hay que tener en cuenta que hasta que la pandemia ha supuesto más flexibilidad en las notas en Galicia se presentaban sobre 11.000 personas a la prueba de acceso a la universidad.

En el curso anterior al confinamiento fueron 11.400 los estudiantes que acudieron a la Avaliación de Bacharelato e Acceso á Universidade (ABAU, el nombre oficial de la selectividad en Galicia) en su convocatoria ordinaria, la de junio. Pero las anteriores citas fueron incluso menos: 11.354 en junio del 2018 y 8.841 un año antes.

Claro que ese 2017 fue un año muy complicado desde el punto de vista normativo, porque se aplicaba la Lomce pero descafeinada, sin las tan polémicas reválidas. Al final, el ministro de turno, el popular Íñigo Méndez de Vigo (que había sustituido a José Ignacio Wert), optó por una medida algo rocambolesca pero eficaz: los repetidores de 2.º de bachillerato podían entrar en la universidad sin hacer la selectividad porque los temarios de la prueba no coincidían con lo que ellos habían estudiado; eran, se calcula, unos 3.000 alumnos.

Esa cifra, de 3.000, se volvió a ver en el 2020, pero en esta ocasión en sentido inverso. Como el confinamiento había desarbolado la enseñanza, también la de bachillerato, se optó por no ampliar temario desde marzo a junio, que se dedicó al repaso, y el Ministerio de Educación y FP propuso a las comunidades que le diesen el título a quien hubiese aprobado la etapa, y no todas las asignaturas, como es preceptivo en condiciones normales. Galicia decidió que iba a hacer cumplir la norma habitual y que por tanto era obligatorio aprobarlo todo para tener el título; pero eso fue sobre el papel, porque a la hora de la verdad el número de bachilleres se disparó y, sumado a quienes fueron a subir nota, la selectividad se puso en 14.559 inscritos, una cifra no recordada en este siglo.

En Galicia, de los 274 centros que presentaron estudiantes en la ABAU del curso pasado, en 40 centros hubo más de un 100 % más de alumnos inscritos, y de estos 27 eran institutos públicos. Este año son 1.300 inscritos menos en la prueba, pero incluso así rozan los 2.000 más que en época precovid.

Por lo que respecta a este junio, el campus con más inscritos es Vigo (2.983), seguido del de Santiago (2.768) y en tercer lugar el de A Coruña (2.669). Pontevedra, Ourense y Lugo pasan de mil alumnos por campus.

MATRICULADOS EN LA ABAU POR CAMPUS Vigo 2.983 Santiago 2.768 A Coruña 2.669 Pontevedra 1.221 Ourense 1.150 Lugo 1.114 Ferrol 769 Viveiro 268 Cee 150 A Rúa 112 TOTAL 13.204