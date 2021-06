Anpas Galegas ve al estudiantado gallego «en inferioridade» para acceder a la universidad por no poder titularse con materias suspensas

0

01/06/2021 18:58 h

La Confederación Anpas Galegas considera que el estudiantado gallego de 2.º de Bachiller que afronta su paso a la universidad está en «posición de inferioridade» con respecto al alumnado de otras comunidades debido al criterio dispar por el que en unas autonomías es posible titular con alguna materia suspensa, mientras que en Galicia es preciso haber aprobado todas las asignaturas.

Esa «decisión non coordinada» de la Consellería de Educación de haber mantenido la máxima exigencia supone para la organización de padres que se «están eliminando as posibilidades reais do noso propio alumnado para acceder ás titulacións universitarias que desexa en igualdade de condicións co resto do Estado».

Argumentan que un estudiante de una autonomía como Extremadura, Cataluña o País Vasco podrá titular con materias sin aprobar y presentarse a la convocatoria ordinaria de la ABAU (la antigua selectividad), pudiendo entrar en el primero reparto de plazas universitarias. Sin embargo, un alumno gallego en la misma situación tendrá que esperar a la convocatoria extraordinaria, donde «as posibilidades de acceder á meirande parte das titulacións son totalmente inexistentes», por haberse cubierto ya los puestos, recuerdan.

Anpas Galegas ha enviado un escrito a la consellería preguntando si es «consciente» de las consecuencias de esa «discrepancia política» y de que es el estudiantado gallego «quen sofre as consecuencias dunha normativa discordante». Y aunque señala que este curso «quizáis estea perdido para corrixir este despropósito», recuerda a la Xunta que antes de que la nueva normativa derivada de la Lomloe unifique criterios habrá otras dos promociones de bachillerato para las que esperan se encuentre mejor solución.