Educación creará un cuerpo docente de FP propio para técnicos sin grado

En una reunión con la CIG, Clara Sanz dijo que se podría diseñar una vía en la nueva ley de FP, que se prevé aprobar después del verano

El secretario nacional de CIG Ensino, Suso Bermello, asegura que la responsable de FP del Ministerio de Educación, Clara Sanz, le trasladó «a súa disposición a modificar algún dos aspectos preocupantes da extinción do corpo de profesorado técnico de FP».

Lo hizo durante el encuentro telemático que mantuvieron el pasado lunes y en él, según Bermello, «amosou a súa vontade de artellar mediante real decreto un sistema áxil de acceso ao corpo de profesorado de ensino secundario de todo o persoal docente que teña titulación universitaria, estudar a posibilidade de ampliar o período transitorio para acadar a titulación de grao e así facilitar o acceso de quen non ten titulación universitaria a día de hoxe e analizar a inclusión na nova Lei de FP, que no mellor dos escenarios podería entrar no Parlamento despois do verán, dun sistema de ingreso que permita que as persoas con titulación superior de FP poidan seguir impartindo docencia nesta etapa educativa e opositando para acadar unha praza fixa».

