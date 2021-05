Las universidades gallegas empiezan los exámenes y apuestan por la presencialidad

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 23/05/2021 05:00 h

El período de exámenes universitarios ha comenzado, son las pruebas del segundo cuatrimestre y justo después (a mediados de junio y hasta bien entrado julio) llegan las extraordinarias, que desde hace años ya no son en septiembre. Unas y otras serán en Galicia, en la mayor parte de los casos, en el aula. La presencialidad con medidas de higiene y seguridad es la tendencia general y así lo explican desde los tres rectorados. La apuesta es la misma que la de la CRUE Universidades, la organización que acoge a todos los campus públicos españoles. El presidente de CRUE y rector de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, y su equipo se reunieron ayer con el ministro de Universidades, Manuel Castells, para hablar precisamente de eso, y la conclusión fue la misma: «Es necesario que los exámenes sean presenciales y que se realicen cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias adecuadas», explicaron. Las medidas son las ya conocidas, tanto en la educación superior como en la no universitaria: entradas escalonadas, habilitación de más espacios para reducir los aforos, evitar la coincidencia de grandes grupos en la medida de lo posible, ventilar y facilitar el acceso a producto de higiene y profilaxis.

Modelo mixto

Santiago (USC) recuerda que «a actividade ordinaria estase desenvolvendo en formato presencial, incluíndo a celebración de exames». Sí reconoce que puede haber «a circunstancias excepcionais» para algunas personas, por ejemplo si están confinadas; en esos caso, «rexen criterios de flexibilidade que xa se xestionan practicamente a nivel particular, establecendo métodos alternativos, de xeito a celebración do exame se poida facer en formato en liña ou ben noutra data que posibilite a súa realización, segundo as particularidades da materia ou as necesidades da persoa afectada». Para las pruebas, la USC cuenta con una guía específica «que se actualiza periodicamente en función da situación sanitaria e epidemiolóxica e as indicacións da autoridade sanitaria». Cada centro, además, puede «determinar a maiores outras medidas».

Algo parecido ocurre en A Coruña (UDC), donde los exámenes siguen los calendarios previstos (del 24 de mayo al 14 de junio, y del 28 de junio al 19 de julio las pruebas extraordinarias). «A maioría das probas serán presenciais e coas normativas de seguridade que se levan seguindo todo o curso e que xa se aplicaron no primeiro cuadrimestre».

La Universidade de Vigo (UVigo), «os centros decidiron no pasado verán se optaban por presencialidade total, parcialmente presencial ou mixta. Finalmente son 17 titulacións de grao con docencia totalmente presencial [casi uno de cada tres] máis dunha vintena parcialmente presencial e o resto dos graos cun modelo mixto».