Las comisiones de absentismo escolar estudiaron 108 casos en este curso

Encargará también un informe para analizar la ventilación de las aulas durante el invierno

El Comité Educativo, creado por la Consellería de Educación para abordar la gestión de la pandemia en los centros escolares, anunció ayer que se está trabajando en la creación de comisiones provinciales de seguimiento ante posibles situaciones de absentismo vinculadas al covid-19.

No es una práctica en absoluto común, pero algunas familias, sobre todo entre aquellas que tienen una persona con enfermedades crónicas serias en casa, deciden no enviar a sus hijos pequeños al colegio en previsión de un posible contagio. Pero legalmente no pueden hacerlo: solo están exentos de ir a clase aquellos alumnos de «condición vulnerable», pero establecida por un certificado médico; en ese caso se puede optar por teledocencia o atención escolar a domicilio.

