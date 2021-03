El PP presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Celaá

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 29/03/2021 13:43 h

«Venimos a defender la libertad, la calidad de la educación y la unidad del sistema». Con esta frase, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación (Lomloe) en un acto en un centro concertado, el Colegio Internacional J.H Newman de Madrid.

Acompañado del presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, partido que también rubrica el recurso, Casado se presentó con responsables de Cofapa, una de las asociaciones de familias.

El recurso de inconstitucional de la ley, relacionado con lo que considera el PP un ataque a la educación concertada, fue redactado por el bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera.

Este recurso se suma a las protestas de Más Plurales (una plataforma de diferentes colectivos contrarios a la ley) que apoya el PP; las quejas presentadas ante el Parlamento Europeo; las medidas para "matizar" la aplicación de la normativa en las comunidades en las que gobiernan los populares -como el adelanto de los procesos de matriculación, que también firmó Galicia-; y la promesa de derogar la normativa en cuanto llegue el PP al gobierno.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido el recurso por considerar que dicha norma tendría que haber nacido «fruto del consenso y no de la imposición del Gobierno de España y de sus socios de gobierno». Además, entiende que la Ley Celaá «vulnera principios constitucionales» como la libertad de elección de centro, y supone también «un ataque claramente a la enseñanza concertada» y «por lo tanto, a la libertad de los padres».

La defensa de lengua castellana como idioma vehicular es el primero de los diez temas en que se divide el escrito, en el que se puede leer «lengua propia» en vez de «lengua cooficial». Otro asunto que preocupa, y mucho, es la exclusividad del Estado en la «planificación de plazas escolares», ya que no se tiene en cuenta la «demanda social», término incorporado en la Lomce (la ley Wert) y motivo de fuertes discrepancias entre la derecha y la izquierda. Que los centros concertados no puedan cobrar por las actividades extraescolares y servicios complementarios, que la nota de Religión no valga para la media académica, la retirada del concierto a colegios que diferencian por sexos o que se prohíba a los ayuntamientos ceder suelo público para construir colegios concertados son otros de los puntos en los que el PP ve indicio de inconstitucionalidad.

El recurso del PP ante el Tribunal Constitucional llega unos días después del presentado por Vox.

